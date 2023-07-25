陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

▲杜蘇芮颱風來襲，氣象局11:40說明。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風強度即將達顛峰爆發成強烈颱風，氣象局今(25日)下午2點半將發布陸警，首波暴風圈觸陸警戒區為恆春半島，隨颱風靠近，台東、南部縣市也將列警戒範圍。明天(26日)起風雨將加劇，其中宜花東和恆春半島可能有局部大雨或豪雨，周四(27日)南部風雨也將增強。

杜蘇芮颱風今（25日）上午11時的中心位置在北緯 18.0 度，東經 124.1 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 550 公里之海面上，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

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氣象局技正羅雅尹表示，杜蘇芮中颱今上午11時距離鵝鑾鼻東南方550公里海面上，朝呂宋島北邊海面接近，暴風圈進入巴士海峽東側，威脅巴士海峽、東沙島、台灣東南部、台灣海峽南側，提醒作業船隻戒備。

▲杜蘇芮颱風最新預報動態。（圖／氣象局）

針對杜蘇芮颱風後續移動路徑，羅雅尹指出，杜蘇芮今天將逐漸接近呂宋島北方海面，預計明天(26日)通過台灣南方海面，經台灣海峽南側進入中國大陸，若預報路徑沒有變化的話，今天下午2點半將發布海上陸上颱風警報，影響警戒區先以恆春半島為主，隨著颱風靠近，台東和南部縣市也會進入警戒區範圍。

杜蘇芮強度也將達到巔峰，羅雅尹表示，目前預估今天白天杜蘇芮中颱強度還會增強，有可能有機會發展為強烈颱風，明天白天後進入台灣巴士海峽這一側，環境條件不利增強，杜蘇芮通過巴士海峽時強度是中颱上限到強颱，進入台灣西南部海面會減弱為中度颱風。

▲杜蘇芮颱風將帶來局部大雨或豪雨，東部、恆春半島雨勢猛烈。（圖／氣象局）

降雨趨勢部分，羅雅尹表示，今天下半天東半部陸續有間歇性陣雨，西半部有午後陣雨，晚上東部雨勢會增加；明天白天或深夜之後，宜花東和恆春半島雨勢將增大，有局部大雨豪雨。

羅雅尹指出，明天(27日)東部降雨持續外，南部也會增加，其中花東和南部山區不排除有局部大豪雨。

今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已有長浪，東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高。

今(25日)晚至明(26日)天新竹以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，今日白天起新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風。

▼杜蘇芮颱風天氣。（圖／氣象局）