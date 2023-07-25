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桃園是否停班課？張善政直說「可能性不高」：與北北基同步決定

▲桃園市市長張善政今天上午主持市府應變中心召開三級開設會議，在視訊會議上指出，根據中央氣象局預測，桃園市停班停課可能性不高，會與北北基一同決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市市長張善政今天上午主持市府應變中心召開三級開設會議，在視訊會議上指出，根據中央氣象局預測，桃園市停班停課可能性不高，會與北北基一同決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對來勢洶洶的杜蘇芮颱風逐步逼近台灣，桃園市長張善政今（25）日上午在消防局災害應變中心三級開設會議上表示，根據中央氣象局預測，桃園市平地與山區雨量大約為300公厘，桃園停班停課得可能性不高，會與北北基同步決定，另外，桃園蔬果供應充足，價格則略漲，但仍在可控範圍內，籲請市民放心。

張善政今天上午出席颱風杜蘇芮應變整備會議上透過視訊會議方式向十三區區長說明，這次颱風對桃園的影響預估是中等，但仍有約300公厘雨量，各單位要重點防備與加強道路清淤，尤其是因為垃圾或落葉沒有清乾淨下造成短時間淹水現象，希望不要再出現，也呼籲各單位若遇到狀況，要先行動、再呈報，不要慢半拍。

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張善政也提醒，前台北市長柯文哲曾因颱風災後復原太慢挨批，當時柯文哲剛上任，還情有可原，雖然自己也是首次上任市長，但針對颱風的災後復原，一定要在最短時間完成。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應與市場價格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應與市場價格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市副市長蘇俊賓今天上午也視察桃園果菜市場了解蔬果供應情形，雖受到颱風預期心理影響，蔬果價格有微幅上漲，但仍在可控範圍之內，桃園市蔬菜冷藏滾動式倉儲備有95公噸儲存量，將視市場情況調整釋出，蔬果供應充足，也籲請市民放心。

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