放假更頭痛！杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」：像拿武器殺進來

▲杜蘇芮強降雨恐灌高雄山區，相關單位展開視察工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

氣象粉專指出，杜蘇芮颱風「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，颱風跟高壓間梯度讓強風區更廣，迎風面的「宜花東、屏高南」不可輕忽，不要以為沒登陸就沒事。就有高雄人看到路徑圖瞬間繃緊，坦言最討厭這種路徑，「大多都是颱風走後才大風大雨」，引發共鳴。

有網友23日在Dcard發文，「大家不要被颱風路徑騙了…」，引來高雄網友直呼，「高雄人討厭這種路線，後續西南氣流掃進來會很慘。」留言一出，就有人求問，「想問一下大概會是什麼狀況？第一次在高雄遇到颱風。」

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這一問，釣出大票高雄人有感大吐過去慘況，「如果有幸放到颱風假，會發現當天無風無雨，還以為沒颱風；等颱風抵達大概台中以北的位置，西南氣流捲進來，才開始狂風暴雨，但是假已經放完了:D」、「小時候都覺得，颱風假為什麼不能晚一天放」、「真的！小時候的記憶，都是每次放無風雨颱風假，等颱風走後，要上學才大風大雨。」

還有網友忍不住直嘆，「颱風假前>狂風暴雨；颱風假時>綿綿細雨+刮大風，有時還會給你大太陽；颱風假後>狂風暴雨」、「颱風搭配西南氣流真的超可怕，根本像拿武器殺進來一樣。」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，杜蘇芮雖然「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，颱風跟高壓之間的梯度讓強風區更廣，迎風面的「宜花東、屏高南」不可輕忽！不能只看颱風路徑「那條線」，以為沒登陸就沒事，再次呼籲，台東、屏東、花蓮、高雄、南部山區務必注意持續性強降雨，提高警覺！