快訊／杜蘇芮強度將達顛峰！氣象局14：30發陸警

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風今晨(25日)達中颱上限，即將升級強颱，氣象局宣布，今天下午14時30分將發布陸上颱風警報。

▲杜蘇芮颱風最新位置。（圖／RAMMB）

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杜蘇芮颱風今（25日）上午11時的中心位置在北緯 18.0 度，東經 124.1 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 550 公里之海面上，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

根據最新資料顯示，第5號颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，海警警戒區也擴大，杜蘇芮將對巴士海峽、台灣東南部、台灣海峽南部及東沙島海面構成威脅。

氣象局預報員官欣平受訪時則表示，目前杜蘇芮颱風仍是中颱上限，未來6小時內即將增強為強烈颱風，強度上以維持強颱姿態靠近台灣地區，明天暴風圈觸碰台灣陸地，結構會受到破壞，強度將會減弱。

▲杜蘇芮颱風最新預報動態。（圖／氣象局）

中央氣象局技正羅雅尹上午指出，杜蘇芮颱風今天清晨強度增強，已達中度颱風上限，未來接近呂宋島北方海面，海洋或大氣條件有利再增強，不排除增強為強烈颱風，可能以中颱上限或強颱接近呂宋島北方海面，通過巴士海峽後強度有機會稍減。

羅雅尹指出，杜蘇芮颱風暴風圈最快明天(26日)上午接觸恆春半島，明天到周四(27日)最靠台灣，東部降雨明顯，周四南部降雨也將持續增強。