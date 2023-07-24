16人搶3名額！北市議會今抽「雙城論壇公費資格」　民進黨0人登記

▲台北市議會24日中午抽雙城論壇「公費」資格，總共16名市議員登記。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年每年輪流舉辦，今年輪到上海方主辦，但因碰上2024總統大選，又是台北市長蔣萬安任內首次舉辦，所以市府格外重視；而台北市議會24日中午依循慣例，發簡訊通知有意跟訪的議員抽「公費」資格，總共16人前往登記，最終由國民黨籍台北市議員鍾沛君、陳重文與無黨籍市議員陳政忠中籤。

台北上海雙城論壇將於8月下旬登場，據了解，確切時間點為8月20日以後，且行程僅只有3天，不過蔣萬安本人是否親自出席，蔣市府至今仍未對外公布，只是先前蔣萬安以前往新加坡參訪，避免造成「首趟出訪」為中國大陸的敏感氛圍，可說是提前為蔣「解套」。

台北市議會24日中午11時30分開放有意「公費」跟訪的市議員登記，並且於中午12時進行抽籤，只見登記名單多數為國民黨籍市議員，包括應曉薇、李傅中武、郭昭巖、徐巧芯、林杏兒、王欣儀、曾獻瑩、耿葳、楊植斗、李柏毅、陳重文、張斯綱、鍾沛君，另外還有新黨的侯漢廷、民眾黨林珍羽，以及無黨籍陳政忠，總計16人。

歷經約於20分鐘的抽籤後，最終由鍾沛君、陳重文與陳政忠抽到3名「公費」資格，而備取第一則是徐巧芯，台北市議會預計26日中午進行「自費」8名名額抽籤。

鍾沛君表示，自己從擔任媒體記者時期，就出席第一屆至今的雙城論壇，這十幾年有很大的不同，一開始大家會認為跟中國大陸來往是「舔共」、「賣台」，但相信幾十年往來之後，多數台北市民已能理解雙城論壇穩健地在兩岸間搭起溝通橋樑，無論是過去悠遊卡、上海公交卡經驗交流，或台北市資源回收垃圾不落地經驗，都是很好的城市學習。

至於是否希望蔣萬安能本人親自出席雙城論壇？鐘沛君提及，當然希望，既然已經確定要續辦雙城的立場，代表已認同台北市跟上海市的互動往來，且依循過去慣例，不論是前市長郝龍斌或柯文哲，都是市長親自出席，一方面顯示重視與關注程度，二方面是有意義的事情，市長更應領銜參與，將北市府與中華民國立場說清楚。

只見此次抽籤未看到民進黨市議員，台北市議會民進黨團總召簡舒培回應，民進黨團沒有特別討論此事，都是個別議員自己決定要不要參加，就像是跟蔣萬安去新加坡考察，完全都是尊重各個議員。

不過，民進黨台北市議員陳怡君受訪時坦言，中國大陸先前通過「反間諜法」，沒任何理由、只要懷疑就抓起來，「還是自身安全重要，所以沒想過要抽籤，就算公費送我，我也不會去。」