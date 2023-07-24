防小雞蹭柯！藍擬祭更嚴謹規範　徐巧芯喊「走出同溫層」：別把餅做小

▲台北市議員徐巧芯、前台北市議員羅智強。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨全代會23日落幕，立委李德維日前稱，黨中央將於24日中評會與黨內元老討論更嚴謹的黨紀規範，也認為部分立委參選人蹭民眾黨總統參選人柯文哲的聲量是「玩火」。先前上民眾黨政論節目引發爭議的台北市議員徐巧芯直言，黨部怎麼規定就怎麼做，但應該可以「走出同溫層」，且「不要只會找立委候選人麻煩」。

徐巧芯24日上午在台北市議會受訪，針對黨中央擬祭更嚴謹的黨紀規範，包括上節目直播都在內？徐巧芯表示，黨部怎麼規定就怎麼做，「若黨部有明確規範時，我想所有人都會一起遵守。」

至於李德維稱部分立委參選人蹭柯文哲聲量是「玩火」？徐巧芯提及，黨部沒規定的事情，為什麼不能做？在直播平台上公開討論、解釋清楚目前面臨到的問題，這不是好事嗎？況且這樣可以走出同溫層，「還是有些人覺得每個人都要關在同溫層裡面？」

徐巧芯認為，選舉應該要把餅做大，接觸更多不同的人，而不是把餅做小，這樣基本盤甚至會逐漸萎縮；現在很多藍營重要人物都鼓勵，國民黨或泛藍系統整合速度應該加快，「難道他的說法也適用於這些人身上嗎？不要只會找立委候選人麻煩，應該是整個國民黨或泛藍體系或台灣人民想法是什麼，才是比較重要的。」

徐巧芯說，最近看到很多說法是完全不顧一般人民想法，「在空中樓閣裡面高談闊論，這樣做法跟思維不利於整個總統大選。」黨部規定什麼，大家一定會照做，但希望能夠保持一定程度彈性，讓各個候選人可以靈活運用戰術，爭取自己的勝利，也是替國民黨整體爭取勝選的最好方式。

媒體追問，會不會覺得李德維未具體指出哪裡違規，卻扣了一個大帽子？徐巧芯回應，「沒關係，我們退一萬步或一千萬步來說，就算再不合理，只要有規範，我們都會遵守。」