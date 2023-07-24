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小心被罰15萬！北部「萬安演習」今下午1：30登場　交管懶人包一次看

▲台北市信義區廣居里舉行萬安演習防空避難處所演練，模擬空襲警報響起，民眾人車在憲兵指揮下疏散避難,忠孝東路全線淨空 。（圖／記者李毓康攝）

▲萬安演習。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」依序於24日至27日在各地區舉辦，北部地區萬安演習於24日下午1時30分至2時實施，區域包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣共7縣市，《ETtoday東森新媒體》整理常見問題，提醒讀者別違反演習規定，否則最高恐挨罰15萬元罰鍰。

►演習時間、地點

全國區分北、中、南、東、澎湖、金門與馬祖7個演練，時間分別為7月24日至27日下午1時30分至2時，實施30分鐘防情傳遞與警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，並於同日2時至2時30分時防空警報解除後，實施30分鐘戰災搶救（災害救援）及戰時災民收容救濟站開設演練。

北部：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣，7月24日下午1時30分至2時30分。

南部：台南市、高雄市、屏東縣，7月25日下午1時30分至2時30分。

東部＋澎湖＋馬祖：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，7月26日下午1時30分至2時30分。

中部：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市，7月27日下午1時30分至2時30分。

▲▼萬安演習民眾收到國家級警報。（圖／記者陳詩璧攝）

▲萬安演習國家級警報。（資料圖／記者陳詩璧攝）

►注意事項

聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，民眾應立即採取以下行動：

室內人員：
關閉瓦斯及電源，立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家 ）防空疏散避難設施或地下室，就近避難；若附近無避難處所，應於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內進行避難。

室外行人、車輛駕駛及乘客：
遵循警察及民防執勤人員引導，或請民眾運用手機，依據演習時所接獲國家級警報簡訊、「警政服務APP」導航進入附近有防空疏散避難設施標示牌處所，大樓保全或住戶應開啟地下室車道鐵捲門或柵欄，協助進入避難。

演習期間，地區內團體、公司、廠場或民眾，若未依《民防法》第21條、《防空演習實施辦法》第12條規定，配合「防空疏散避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制及演練，先以勸導方式，勸導後仍未配合者，各直轄市、縣（市）政府得引用《民防法》第25條，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

▲▼萬安演習。（圖／記者徐文彬攝）

▲萬安演習。（資料圖／記者徐文彬攝）

►管制措施

市區公車：下午1時30分至2時暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於萬安演習時間配合暫停營運停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。刷卡部分，如後續仍欲回車繼續搭乘，則下車不刷卡，如不回車搭乘，請下車時刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠。

台北捷運：演習期間捷運車站及列車維持正常運行，到站旅客則請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，同時各車站將會加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。

新北捷運（環狀線、安坑輕軌）：比照台北捷運，演習期間捷運車站及列車維持正常運行，到站旅客則請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難。

淡海輕軌：下午1時30分至2時全線暫停營運半小時，採「車停人疏散」方式，列車靠站後不繼續行駛而停靠站內，車廂內所有旅客，也須依循司機員引導疏散離開車廂，預計影響7列車次；旅客可由月台驗票機刷卡出站，該段車資將不計費，鄰近出口會有警察協助引導鄰近避難空間。

桃園捷運：桃園機場捷運系統全線正常運行，但到站旅客無法出站，下車旅客將由站務人員、捷運警察、保全引導至避難區，實施疏散避難。

▲▼萬安演習車站人員引導。（圖／台北捷運公司提供）

▲萬安演習車站人員引導。（圖／台北捷運公司提供）

台灣高鐵：演習期間高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門維持正常作業；預計於演習時段內離站旅客，請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。

國道客運：行經高速公路正常行駛，下交流道後人車管制，全面比照市區公車立即配合避難。

計程車：駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車，並暫時停表計費後，與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

淡水地區計程車：12時至2時在捷運紅樹林站1號出口右側、捷運竹圍站1號出口右側、捷運淡水站2號出口前、捷運淡水站英專路，以及新北市淡水區漁會停車場前暫停排班。

YouBike：請民眾配合將車輛停靠於路邊並完成鎖車，配合警察及民防人員指揮進行人車疏散管制避難。

台北市復康巴士：演習當日12時30分至2時45分訂車平台暫停預約，另如演習時段尚未結束旅程者，請駕駛及乘客配合警察及民防人員指揮避難，如不便下車者請於車內等待至演習結束。

轉運站：演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出，並配合燈火管制關閉轉運站內大燈，請轉運站周圍的行人，立即進入轉運站內進行避難。

台北市藍色水路：船舶照常行駛，藍色水路碼頭於演習期間配合管制人員進出。

兒童新樂園：遊樂設施將暫停使用，請民眾配合各場所人員引導至適當地點避難，附屬停車場維持車輛只進不出。

貓空纜車：適逢週一例行維修日，未對外開放。

松山機場：乘客須待在機場站體不得外出。

桃園機場：演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等則暫停發車。

▲▼「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」（萬安演習）北部地區將於24日下午1時30分實施。（圖／台北市警察局提供）

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