喊政黨輪替大聯盟挨批！朱立倫拋執政大聯盟　羅智強：感謝還我公道

▲台北市議員徐巧芯、前台北市議員羅智強。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委參選人羅智強先前拋出籌組「政黨輪替大聯盟」，結果遭外界不斷批評後喊卡；但面對「馬英九好友」之稱的律師陳長文，以「請侯發起政黨輪替大聯盟」為題投書媒體，加國民黨主席朱立倫喊「非綠大聯盟」，使羅智強24日直言，感謝朱立倫與陳長文「還了我公道」。

針對陳長文以「請侯發起政黨輪替大聯盟」投書媒體，是否與先前提出的「政黨輪替大聯盟」有些類似？羅智強24日在台北市議會受訪時表示，「非常感謝朱立倫、陳長文都還了我公道。」自己在一個半月前提出政黨輪替大聯盟，其實跟朱立倫的「非綠大聯盟」，以及在全代會上提的「執政大聯盟」是一模一樣的概念。

羅智強認為，自己是參選立委的人，站在街頭、走入市場時，可以感受到民情溫度，台灣有六成以上民眾是要政黨輪替，但要國民黨重返執政的人大概只有兩至三成，「我想民意之所在是很清楚的，一個政黨存在的用意，不是追求自己個別政黨勝選，包括候選人也不是追求自己個人勝選。」

羅智強提及，自己當初提到「政黨輪替大聯盟」的重點是呼籲「在野休兵」，大家別一天到晚拿放大鏡看國民黨總統參選人侯友宜，或是跑去跟民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘吵架，「我們其實有個公約數，就是監督執政黨。」

羅智強也說，「非綠大聯盟」或「執政大聯盟」的名字可以多考慮一下，因為想政黨輪替的人不只有非綠者，有些民進黨朋友也想政黨輪替，一但界定為「非綠」，範圍就會比較小，而若說「執政大聯盟」，民進黨也可以說要籌組。

羅智強強調，當時在提的「政黨輪替大聯盟」基礎概念、核心內容，跟朱立倫「執政大聯盟」一樣，民眾想要的是政黨輪替，而不是單純顏色區分的綠或不綠；不過參選立法委員，他都會尊重黨中央規定，只是無論黨中央或候選人都好，都不能不認識現行民眾最迫切的嚮往，就是「下架民進黨」。

媒體追問，會不會再提「政黨輪替大聯盟」？羅智強僅說，自己是倡議人，但當初提出後就被威脅開除黨籍、撤銷提名，所以自己不倡議沒關係，畢竟倡議是提出時就已工作完成，現在無論是朱立倫、陳長文等人都倡議過，「倡議這事情，沒有一定要我做」。