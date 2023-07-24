　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／國安官員分析生物戰劑疑假旗行動　同步啟動文宣＋實兵操演

▲▼殲16。（圖／國防部提供）

▲殲16。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

有媒體在日前爆料蔡政府在美方壓力下，研製「生物戰劑」，但因攸關台灣在國際聲譽，甚至可能引來國際制裁，因此相關單位皆強力駁斥。對此，國安系統也爬梳並彙整相關資訊與情資，統整後評估，不排除是中方「假旗行動」，藉此製造「師出有名」名義，並同時啟動信息化戰爭，軟實力（文宣）、硬實力（實兵武力展示）並進，展開一次聯合作戰操演。

依過去慣例，在漢光演習前後，中共都會有一系列的認知戰操作，約莫在2個月前，我國安系統就發現，今年認知作戰的重點，聚焦於「總統蔡英文逃命演練」、「撤僑演練」等；不過，國安官員表示，從中共官方媒體釋出的畫面來看，有聲稱特別以長相、打扮類似蔡英文的人，進行逃離任務，但其實查證後只是海巡進行反劫持演練，跟逃跑或撤離是毫無關係的。

國安系統在近幾周，也適度透過媒體釋放出駁斥「總統逃命演練」的訊息，這也讓中方相關操作戛然而止；不過，國安系統也有新的發現，就是在7月9日開始，有國內媒體釋出「生物戰劑」的訊息後，中共媒體的認知戰焦點轉移，全集中且加大力道於「生物戰劑」議題。

國安高層官員評估，「生物戰劑」的操作不排除是「假旗行動」的一環，所謂的假旗行動，是找一個假的理由，炮製一個故事，造成要發動戰爭的理由，而且從時間軸來看，可以注意到，對岸有在進行某些「信息化戰爭作為」。

首先，國安官員指出，在7月9日由國內媒體釋出「生物戰劑」訊息後，7月11日中共媒體「憑海觀島」出現一則題為「蔡英文當局被爆研發生化武器，島內網友特別提醒：別忘了伊拉克」的文章。言下之意，在暗示當年美國總統小布希攻打伊拉克的訊息與警訊。

在此訊號出現後，國安官員分析中共「信息化戰爭」的脈絡：首先，「軟實力」部分，就是在其文宣系統的操作，從7月10日至17日間，中宣部、統戰部、戰略支援部隊、對台系統等相關媒體，都將議題聚焦在「生物戰劑」上，包括央視、中國新聞網、海峽之聲、中國台灣網等。

「硬實力」的部分，國安官員表示，依常理要在短時間內可以出動大量機艦是不容易的，勢必要有前置的時間規劃。他表示，11日起至16日止，中共軍艦、軍機擾台、進入我防空識別區的數量都有很顯著的增加。

根據統計，11日共機就多達38架次越過台海中線，也偵獲9艘次共艦；12日有33架次共機、9艘次共艦；13日有30架次共機與9艘次共艦；14日則有15架次共機與16艘次共艦；15日有10架次共機、5艘次共艦；而16日則有11架次共機與6艘次共艦。6天總計137架次共機、54艘次共艦。

總體來看，國安系統彙整相關資訊後評估，在生物戰劑訊息釋出後，可被視為一個「假旗行動」，隨後也啟動「信息化戰爭」，透過軟實力（文宣）、硬實力（實體武力展示），確實進行了一次類似聯合作戰演練。

▲▼國防部公布共軍在11日開始，連續多日大量共機、共艦侵擾之航跡圖。（圖／國防部提供）

▲▼國防部公布共軍在11日開始，連續多日大量共機、共艦侵擾之航跡圖。（圖／國防部提供）

▲▼國防部公布共軍在11日開始，連續多日大量共機、共艦侵擾之航跡圖。（圖／國防部提供）

ET快訊
她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

幕後／國安官員分析生物戰劑疑假旗行動　同步啟動文宣＋實兵操演

謝龍介曝韓國瑜許願是「驚喜橋段」　讚：這就是他的強項

喊政黨輪替大聯盟挨批！朱立倫拋執政大聯盟　羅智強：感謝還我公道

快訊／蘇芮颱風周三襲台　陳建仁：慎防強降雨釀災

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

防小雞蹭柯！藍擬祭更嚴謹規範　徐巧芯喊「走出同溫層」：別把餅做小

暗示郭台銘「大局為重」？　朱立倫：只為個人權位不該為民打拚

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

幕後／國安官員分析生物戰劑疑假旗行動　同步啟動文宣＋實兵操演

謝龍介曝韓國瑜許願是「驚喜橋段」　讚：這就是他的強項

喊政黨輪替大聯盟挨批！朱立倫拋執政大聯盟　羅智強：感謝還我公道

快訊／蘇芮颱風周三襲台　陳建仁：慎防強降雨釀災

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

防小雞蹭柯！藍擬祭更嚴謹規範　徐巧芯喊「走出同溫層」：別把餅做小

暗示郭台銘「大局為重」？　朱立倫：只為個人權位不該為民打拚

九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

外媒列「8款不推薦電動車」　特斯拉Model X、Nissan Leaf都上榜

廣末涼子爆砸「巨額分手費」斷開13年老公！　光速離婚掀2關鍵

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

海線四季溫差大！　租客最愛標配「房租貴一點都有人要」

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

政治熱門新聞

小心被罰15萬！北部「萬安演習」今登場

韓國瑜突發聲！「許3個願望」挺侯

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

韓國瑜全代會挺侯友宜　他預言2024結局

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

詐騙集團連陳建仁也敢冒用　刑事局出手「停止解析」建下架機制

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

陳建仁照片遭冒用　行政院：詐騙陷阱

不給侯友宜面子！徐榛蔚缺席藍全代會　傍晚與傅崐萁迎接郭台銘

郭台銘發文暗示「票投老虎、愛台灣」　朱立倫搬出馬英九救援

賴清德訪摘金漫畫家：畫漫畫是有未來的

有人在Lalamove下單　花95元要外送員「取槍到立委服務處開槍」

南台灣一天兩場選哲之友會　柯文哲：要發動「顏色革命」

賴清德嘉義隔空較勁侯友宜　郭正亮分析談話：笑死人了

更多熱門

相關新聞

烏克蘭「台烏友好」塗鴉被破壞　重繪加上「信賴台灣」

烏克蘭「台烏友好」塗鴉被破壞　重繪加上「信賴台灣」

距俄烏戰爭開打超過一年，除戰事激烈，烏克蘭各地也出現「愛國塗鴉」，傳達以小搏大、自由民主等意象，也有藝術家畫上台烏友好字樣，卻遭在烏中國人毀損。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（22日）和當地原作者合作，修補塗鴉更加上「信賴台灣」、「民主自由」等字樣。

稱柯文哲「金廈大橋白癡說」不切實際　邱國正：但我沒要打臉誰

稱柯文哲「金廈大橋白癡說」不切實際　邱國正：但我沒要打臉誰

聯合報指「政府做生物戰劑」瘋傳　鄭文燦：台對假訊息需更高防衛能力

聯合報指「政府做生物戰劑」瘋傳　鄭文燦：台對假訊息需更高防衛能力

「媒體誣指研製生物戰劑」不能算了！　總統府：可能引發國際制裁

「媒體誣指研製生物戰劑」不能算了！　總統府：可能引發國際制裁

美：逼台開發生物戰劑報導「無事實根據」

美：逼台開發生物戰劑報導「無事實根據」

關鍵字：

中共生物戰劑

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面