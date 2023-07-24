幕後／國安官員分析生物戰劑疑假旗行動　同步啟動文宣＋實兵操演

▲殲16。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

有媒體在日前爆料蔡政府在美方壓力下，研製「生物戰劑」，但因攸關台灣在國際聲譽，甚至可能引來國際制裁，因此相關單位皆強力駁斥。對此，國安系統也爬梳並彙整相關資訊與情資，統整後評估，不排除是中方「假旗行動」，藉此製造「師出有名」名義，並同時啟動信息化戰爭，軟實力（文宣）、硬實力（實兵武力展示）並進，展開一次聯合作戰操演。

依過去慣例，在漢光演習前後，中共都會有一系列的認知戰操作，約莫在2個月前，我國安系統就發現，今年認知作戰的重點，聚焦於「總統蔡英文逃命演練」、「撤僑演練」等；不過，國安官員表示，從中共官方媒體釋出的畫面來看，有聲稱特別以長相、打扮類似蔡英文的人，進行逃離任務，但其實查證後只是海巡進行反劫持演練，跟逃跑或撤離是毫無關係的。

國安系統在近幾周，也適度透過媒體釋放出駁斥「總統逃命演練」的訊息，這也讓中方相關操作戛然而止；不過，國安系統也有新的發現，就是在7月9日開始，有國內媒體釋出「生物戰劑」的訊息後，中共媒體的認知戰焦點轉移，全集中且加大力道於「生物戰劑」議題。

國安高層官員評估，「生物戰劑」的操作不排除是「假旗行動」的一環，所謂的假旗行動，是找一個假的理由，炮製一個故事，造成要發動戰爭的理由，而且從時間軸來看，可以注意到，對岸有在進行某些「信息化戰爭作為」。

首先，國安官員指出，在7月9日由國內媒體釋出「生物戰劑」訊息後，7月11日中共媒體「憑海觀島」出現一則題為「蔡英文當局被爆研發生化武器，島內網友特別提醒：別忘了伊拉克」的文章。言下之意，在暗示當年美國總統小布希攻打伊拉克的訊息與警訊。

在此訊號出現後，國安官員分析中共「信息化戰爭」的脈絡：首先，「軟實力」部分，就是在其文宣系統的操作，從7月10日至17日間，中宣部、統戰部、戰略支援部隊、對台系統等相關媒體，都將議題聚焦在「生物戰劑」上，包括央視、中國新聞網、海峽之聲、中國台灣網等。

在「硬實力」的部分，國安官員表示，依常理要在短時間內可以出動大量機艦是不容易的，勢必要有前置的時間規劃。他表示，11日起至16日止，中共軍艦、軍機擾台、進入我防空識別區的數量都有很顯著的增加。

根據統計，11日共機就多達38架次越過台海中線，也偵獲9艘次共艦；12日有33架次共機、9艘次共艦；13日有30架次共機與9艘次共艦；14日則有15架次共機與16艘次共艦；15日有10架次共機、5艘次共艦；而16日則有11架次共機與6艘次共艦。6天總計137架次共機、54艘次共艦。

總體來看，國安系統彙整相關資訊後評估，在生物戰劑訊息釋出後，可被視為一個「假旗行動」，隨後也啟動「信息化戰爭」，透過軟實力（文宣）、硬實力（實體武力展示），確實進行了一次類似聯合作戰演練。

▲▼國防部公布共軍在11日開始，連續多日大量共機、共艦侵擾之航跡圖。（圖／國防部提供）