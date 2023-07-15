聯合報指「政府做生物戰劑」瘋傳　鄭文燦：台對假訊息需更高防衛能力

▲鄭文燦出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

《聯合報》近來指控政府依美方要求研發生物戰劑、規劃設置新建生物安全P4等級實驗室等，還拿出造假文件等，引發各界討論。對此，行政院副院長鄭文燦15日受訪時表示，這威脅是用錯誤的訊息，製造了一些扭曲效果，也對國際媒體認知產生影響，「基本上看出台灣在假訊息的作戰上，需要更高的防衛能力。」

《聯合報》該系列報導在第一時間被台灣、美國政府駁斥，並要更正、下架新聞，而該文件從案號、文件內的「坦克」、「各軍總部」等軍語失當；且國軍不是共軍，不會用「本黨」做發言詞。但《聯合報》不為所動，甚至發表聲明堅稱「已履行查證義務」、「盼政府尊重媒體新聞自由與民眾知的權利」，備受外界質疑。

總統府發言人林聿禪也表示，確實自7月9日起《聯合報》刊出指控政府發展生物戰劑假消息後，中國各宣傳系統即開始大量擴散，自直屬國台辦的《中國台灣網》開始，至今相關包裝以新聞形式的錯假訊息即超過38則，其中來自官媒有23則，影音13則，其它另有假自媒體形式內容，而操作重點都集中在放大「疑美」以及「戰爭恐懼」的散播，並且挑弄兩岸間的不信任。

對此，鄭文燦表示，有關台灣所謂召開生化戰劑的會議，行政院已經說明並沒有這樣的會議，文件也是造假的，中國的媒體趁機去擴大，這是訊息戰的一部份，也是對台灣另外一種威脅。

鄭文燦指出，這威脅是用錯誤的訊息，對台灣的國際形象、包括國內的民心，都製造了一些想要導引、扭曲的效果，也會對國際媒體認知產生影響，「我想這事件基本上看出台灣在假訊息的作戰上，需要更高的防衛能力。」