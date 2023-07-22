烏克蘭「台烏友好」塗鴉被破壞　原創重繪還加上「信賴台灣」

▲基進黨和原作者重繪台烏友好塗鴉。（圖／基進黨提供，下同）



政治中心／綜合報導

距俄烏戰爭開打超過一年，除戰事激烈，烏克蘭各地也出現「愛國塗鴉」，傳達以小搏大、自由民主等意象，也有藝術家畫上台烏友好字樣，卻遭在烏中國人毀損。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（22日）和當地原作者合作，修補塗鴉更加上「信賴台灣」、「民主自由」等字樣。

楊佩樺近日於烏克蘭南方城市奧德薩參訪，她表示，台灣與烏克蘭同樣面對獨裁強權威脅，使得許多台灣人在烏俄戰爭爆發後，都非常關心這個地球另一端的國家，也讓烏克蘭人認識到民主台灣的友善。她指出，烏克蘭塗鴉團體「LBWS_168」就曾經繪製台灣意象作品，卻在日前遭中國人破壞，將文字部分以及台灣島圖案塗銷，相當惡劣。

楊佩樺說，這次與「LBWS_168」合作進行創作，不僅將台灣意象恢復，也加上了「信賴台灣」、「民主自由」的文字，在同一地點創作了台灣基進與烏克蘭人一同搭上自由號列車的塗鴉，象徵對烏克蘭自由的支持。

楊佩樺表示，一般而言多數市民並不樂意自家被塗鴉，但是在烏克蘭遭受侵略後，本來就對塗鴉相當在行的「LBWS_168」開始四處繪製支持烏克蘭的圖樣，以鼓舞市民一同堅持，意外地讓許多人搶著讓他們繪製愛國圖像，希望藉此表達守護烏克蘭的信念。

楊佩樺說，雖然無法保證本次繪製後，塗鴉創作不會再次遭到中國人破壞，但不論他們如何破壞，都無法阻撓台灣與烏克蘭反對侵略、堅持民主自由的共同信念。她也打趣的說，做為友善的鄰國，希望中國喜歡本次的創作，如果再被破壞，「自己就再來把它畫回去！」