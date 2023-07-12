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反擊逼台開發生物戰劑指控！　美國務院：報導「無事實根據」

▲▼生物武器。（圖／CFP）

▲台灣國軍被指遭美國施壓開發生物戰劑。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

媒體此前聲稱美國施壓台灣開發生物戰劑，遭台灣總統府、國防部、外交部，乃至美國在台協會（AIT）駁斥為假新聞。美國國務院11日也反駁相關報導毫無事實根據，強調美國全面遵守「禁止生物武器公約」，絕不會擁有，或支持任何一方擁有類似武器。

有媒體連日聲稱，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，建立研發病毒能力，開發生物戰劑，更直指前行政院長蘇貞昌曾在2022年6月23日和2023年1月9日，主持代號為「南海工作會議」的秘密會議，在美方要求下，率領國防部報告研發生物戰劑的進度。

消息傳出後，總統府、國防部、外交部立即發布正式聲明，澄清相關報導為假新聞，而所謂的「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。

▲▼生物武器。（圖／CFP）

▲美國強調政府全面遵守「禁止生物武器公約」，絕不會擁有或開發相關武器。（示意圖／CFP）

AIT隨後也駁斥相關報導，強調美國是「禁止生物武器公約」的首批簽署國之一；該公約自1975年生效以後，便規範簽署國絕不得開發、生產、儲存或以其他方式獲取或保留生物武器，包括類型與數量不適於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的之武器、設備或運載工具。

另外，美國國務院一位不具名的發言人11日告訴中央社，美國全面遵守「禁止生物武器公約」（BWC）義務，不會開發或持有類似武器，更不支持任何人這麼做，強調相關報導毫無事實根據（no truth to this report）。

台灣總統府發言人林聿禪也強調，台灣作為國際社會負責任一員，將依循相關國際公約，絕不會做出發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素等違背人道的行為。

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