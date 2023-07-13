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「媒體誣指研製生物戰劑」不能算了！　總統府：可能引發國際制裁

▲總統蔡英文出席調查局調查班第59期結業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對有媒體聲稱我國將研製生物戰劑，相關報導近來遭到中共官媒炒作擴散，而該媒體聲明表示已盡查證義務。對此，總統府發言人林聿禪13日表示，這件事不能就這樣算了，發展生物戰劑是國際公約禁止，違背人道精神的惡行，不但衝擊我國國家形象，甚至可能引發國際制裁，對國家利益、國民權益影響至鉅。

「這件事不能就這樣算了！」林聿禪表示，發展生物戰劑是國際公約禁止，違背人道精神的惡行，《聯合報》以一紙假造的政府文件誣指我國發展生物戰劑，不但衝擊我國國家形象，甚至可能引發國際制裁，對國家利益、國民權益影響至鉅，《聯合報》無視報信與新聞良知，逕為如此操作，並遲未更正，府方高度遺憾。

總統府表示，《聯合報》為我國最具規模新聞媒體之一，於府、院及政府行政各部門都有精熟相關事務的記者，所謂「南海工作會議紀錄全文」詐偽文件，當中多處出現非我國慣用語，文件格式也非公部門慣用格式，任何一位主跑線路記者都可以輕易判別此為造假文件，《聯合報》聲明已善盡查證義務云云，若非見短自身媒體專業，就是委蛇脫責。

總統府指出，本新聞造假事件，我國政府、美國政府於第一時間均發表聲明駁斥，行政單位並揭示相關標準文書樣態，指出報方文件諸多錯誤等證明，但《聯合報》仍至今不願改正、撤銷錯誤報導，讓中共官媒，以及國內部分政論節目藉此錯假新聞 操作新一波以「疑美」、「戰爭恐懼」以及指控台灣挑釁等為主敘述的認知統戰，自淪中國官媒內容農場，更在區域投入不安變數。

總統府強調，「心中有自由，筆下有責任」是《聯合報》王創辦人立為創社宗旨，而《聯合報》主辦的「2023世界新聞媒體年會」（World News Media Congress）中，與會多國重要媒體代表就一再強調提供真確訊息，打擊錯假是為民主國家媒體要責，而這個造假事件無疑是最大諷刺。

總統府表示，正因為政府尊重媒體自由與民眾知的權利，新聞的專業與自律更益形重要，再次呼籲聯合報更正該則造假新聞，並勇敢向國人致歉，以維護民眾對於媒體長久以來的信賴。

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