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原住民聯合豐年節落幕！郭台銘現身受熱烈歡迎　是否參選未鬆口

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太平洋左岸最盛大、最具指標性的原住民族樂舞盛典「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節」23日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開「奇萊平原之夜」，歡迎來自全台及世界各地民眾參與最盛大的原住民族聯合豐年節，一起回到「南島的故鄉」－花蓮。

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚首先用熟練的族語向全場來賓致意，她表示聯合豐年節三天代表花蓮北中南的原住民族群分布，每一夜皆介紹不同文化和歌舞與觀眾分享，今年更是邀請大溪地的貴賓舞團回到「南島的故鄉」－花蓮，往後希望邀請更多南島語族的貴賓，如復活節島、馬達加斯加和夏威夷，歡迎大家來到花蓮這塊美麗的「南島的故鄉」，「讓花蓮走向世界，讓世界看見花蓮」。

立委傅崐萁表示，感謝縣長徐榛蔚的用心企劃，聯合豐年節一年比一年更加進步，今年特地邀請到來自萬里之外，同樣為南島語族的大溪地貴賓舞團參與演出，往後花蓮也會將自身南島文化及好山好水更加完美保存並精進，以優質的文化接待來自全國，甚至全世界來到花蓮的貴賓。

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

郭台銘現身大會舞台秀幾句剛學會的各族族語向大家問候，引起現場熱烈掌聲。

今年特別邀請邀請榮獲2022年大溪地Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍Hei Tahiti舞團連續3天為觀眾呈現國際級樂舞展演，持續以曼妙的舞蹈及優美的歌聲感動全場，舞團並致贈大溪地男女傳統服飾各一套予縣長，表示願意把最深切的文化留在「南島的故鄉」花蓮，對雙方族群文化交流留下深遠的印記。

具有國際視野，永齡基金會創辦人郭台銘，見證「奇萊平原之夜」來自大溪地貴賓與現場原住民的多元交流，他表示感謝徐縣長熱情邀請，參加這次十分有紀念意義的豐年節活動，現場的攤位規劃與多元族群融合都讓他大開眼界，希望之後可以將聯合豐年節推廣至世界各地，並當場秀幾句剛學會的阿美族、葛瑪蘭族、布農族族、太魯閣族語問候現場族人，引起現場熱烈掌聲。

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

郭台銘在傅崐萁陪同下耐心回應民眾要求合照。

最後一天活動邀請永齡基金會創辦人郭台銘參加，立委傅崐萁陪同與攤商、群眾熱情互動，更有人高呼「郭董選總統」，是否參選，郭台銘並未鬆口；不過傅崐萁上午參加國民黨全代會，通過提名新北市長侯友宜代表參選2024年總統，傅崐萁離場時受訪隻字未提「支持侯友宜」，傍晚全程陪同郭台銘參加活動頗耐人尋味。

第3天「奇萊平原之夜」，立霧溪上游的太魯閣族人，俯瞰著奇萊平原與太平洋，在崇山峻嶺中迴響的是他們的七彩靈魂；奇萊山下，撒奇萊雅族人的後裔傳襲火神的意志，重返昔日榮耀，唱祖先的歌、跳尊貴的舞。「300多年來，我們一直都在！」是葛瑪蘭族人堅毅的意志，平原北方，加禮宛精神將永遠屹立，悠遠而充滿靈性的歌韻也相迴盪不已。

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼大溪地Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍Hei Tahiti舞團連續3天為觀眾呈現國際級樂舞展演。

7月23日活動第三日「奇萊平原之夜」，由水源國小舞蹈隊的太魯閣族小朋友以Sika Bari祈風活力登場，接著東岸文化結合藝術協會以太魯閣族傳統舞蹈結合現代流行元素呈現精彩樂舞展演。原住民甜心勇士舞出復名過程中的勇敢與感謝。

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

接續登場的四維高中原舞社與奇萊山藝術團，舞出對這片美麗土地的愛戀。海星高中原舞隊，搭配悠揚傳統的舞蹈，娓娓道來撒奇萊雅族的百年老故事。秀林國中原舞隊，用精彩的舞步舞出對大地、祖靈的感謝情懷。根Biyax樂舞團團隊，以永恆的印記來表達對族群的愛和希望，嘹亮的歌聲響徹會場。

▲▼聯合豐年節最後一天，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均上台致詞，並與參加的民眾相約明年再相見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

舞團並致贈大溪地男女傳統服飾各一套給徐榛蔚，表示願意把最深切的文化留在「南島的故鄉」花蓮。

來自金崙村的VASA東排灣青年歌謠隊，用動人的歌聲唱出部落的生活情懷。最後壓軸由花蓮高工加上瑪大藝術恆舞集，以樂舞講述祭儀與神話，他們的樂舞不只是舞蹈，而是祖先留下的底蘊。

聯合豐年節一連三天精彩不斷的樂舞盛會，為花蓮帶來了大批觀光人潮，活動攤位周邊一百多個攤位更是促進了部落產業的經濟產值，也讓更多來自各地的親朋好友們認識花蓮的六大原住民族文化，承載著原住民族文化傳承的重任。

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