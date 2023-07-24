郭台銘現身原住民豐年節！徐榛蔚、傅崐萁陪同　攤商喊：選總統

▲永齡基金會創辦人郭台銘受邀參加花蓮縣原住民聯合豐年節，並於活動中上台致詞。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

永齡基金會創辦人郭台銘23日受邀參加花蓮縣原住民聯合豐年節，並於活動中上台致詞。花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁皆陪同在側，與全場攤商、群眾互動。

郭台銘23下午抵達花蓮車站後，原民團體朋友在車站跳起迎賓舞，群眾也在一旁熱情歡呼、拍照，郭創辦人穿上原民朋友提供傳統服飾，並佩戴上情人袋，一同在廣場加入迎賓舞行列。

▲▼立委傅崐萁陪同與攤商互動，受到熱烈歡迎。

郭台銘稍早抵達會場後，傅崐萁到場陪同，沿途與攤商互動、人潮絡繹不絕，更有人高呼「謝謝郭董」、「郭董選總統！」。

郭台銘抵達會場首先向徐榛蔚縣長的邀請表達感謝，他表示，花蓮一直是他心中的後山聖地，每次來都很歡欣，今天再度造訪，讓他又有嶄新的體會，豐年節的表演震撼而有力道，現場美食與藝品琳瑯滿目，讓他想到了若干年前在夏威夷參與的原住民晚會活動。

▲花蓮縣長徐榛蔚與郭台銘握手表示歡迎之意。

郭台銘也向徐榛蔚的努力表達肯定。他認為，徐縣長將一個節日設計成三天的活動，安排了許多的攤位，增加了觀光收入來源，更重要的是把原住民文化擴散到世界各地，讓豐年節變成國際級的平台。他也期許，未來活動能夠持續發揚光大，進一步吸引世界各地朋友前來。

最後，郭台銘在台上更先後以阿美族、葛瑪蘭族、撒奇萊雅族、布農族等族語向在場群眾問好，贏得全場群眾一波一波熱烈的回應。