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玉管處連19年發放原住民高中職以上獎學金　8／1至8／31受理申請

▲玉管處塔塔加管理站與獎學金學生交流座談。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處塔塔加管理站與獎學金學生交流座談。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵原住民學子努力向學，藉以推廣國家公園環境生態保育理念，玉山國家公園管理處長年推動實施就讀高中職暨大專院校原住民學生獎學金制度，迄今已邁入第19年，8月起將受理轄區及周邊區域之符合條件學生申請獎學金。

玉管處表示，凡設籍玉山國家公園園區內及高雄市桃源區梅山里、花蓮縣卓溪鄉卓清村2年以上，具山地原住民或平地
原住民籍，就讀高中職或大專院校以上之學生，在學學業成績平均66分以上，操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請本次獎學金；另具有特殊才藝者，符合上述條件，且特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦之成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

玉管處指出，經審核小組審核通過後核發就讀公（私）立高中職學生(含五專前3年)，每學期10名，每名5000元、公（私）立大專校院學生(含五專後2年) 及研究所學生，每學期12名，每名8000元、特殊才藝獎助學金每學期3名，每名1萬元，如成績優異者除核發原額度獎學金外，得視該年度經費另酌予每名最高1000元之獎學金，以資鼓勵學業精進；上述實際發放名額及金額，將視該年度相關預算額度酌予調整。

玉管處指出，由於轄區內原住民部落地處偏遠，自民國94年推動實施就讀高中職暨大專院校原住民學生獎學金制度，除每年2月及8月受理申請，也適時邀請申請獎學金之部落學生與家長共同分享讀書經驗與心得交流。

玉管處提醒，自8月1日至8月31日止，請符合條件的學子踴躍向南投縣信義鄉東埔村辦公室、高雄市桃源區梅山里辦公室、花蓮縣卓溪鄉卓清村辦公室及玉管處各管理站（含東埔服務中心）索取申請表，或至玉管處網站
（https://www.ysnp.gov.tw）新聞快訊下載填寫相關資料，備齊書件後，逕寄553208南投縣水里鄉中山路一段515號玉山國家公園管理處企劃經理課收，亦可就近送至本處去（111）年底啟用之東埔服務站收件。

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