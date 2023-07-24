缺席全代會！ 徐榛蔚偕傅崐萁迎接郭台銘　朱立倫：綠媒潑髒水

▲朱立倫出席國民黨中央評議委員會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨召開全代會，但花蓮縣長徐榛蔚不只缺席，下午還偕夫婿立委傅崐萁與鴻海創辦人郭台銘合體參加豐年祭。國民黨主席朱立倫今（24）日對此表示，綠媒在那邊潑髒水，就報哪三個人沒出席、或者哪兩個人有意見，批綠媒會找一切辦法見縫插針。朱強調，大家都是團結的力量，希望將來執政時，在共同理念下，為了和平、安定、公平、正義而組成執政大聯盟。

徐榛蔚昨缺席全代會，下午還偕夫婿傅崐萁與鴻海創辦人郭台銘合體參加豐年祭，三人一起換上原住民服裝，開心共舞、與民同歡。朱立倫今出席國民黨中央評議委員會並接受媒體聯訪，當被問到郭、徐、傅在花蓮合體一事，朱答，昨天全代會大家看到全黨大團結，今天偏藍或一般媒體都大幅報導國民黨的團結，包括禿子、燕子、漢子共同努力創造團結氣氛，綠媒則是很清楚在那邊潑髒水，就報哪三個人沒出席、或者哪兩個人有意見。

朱立倫表示，昨天其實是所有人團結一致，希望團結共同下架民進黨、希望2024政黨輪替，因此走到明年1月13日以前，綠媒會找一切辦法見縫插針，找一切辦法製造藍營對立，其實大家已經看到國民黨昨天多麼團結、多麼順利，每一位都是團結的助力，每一位都是關鍵，要把每一位朋友找進來、找回來。

至於媒體問到，傅崐萁、徐榛蔚這樣是否變相輔選郭台銘，會否涉及違反黨紀？朱立倫對此強調，大家都是團結的力量，大家都希望團結在野、非綠朋友，現在努力形成非綠大聯盟、在野大聯盟，將來執政時，在共同理念下，為了和平、安定、公平、正義而組成執政大聯盟。