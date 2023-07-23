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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不給侯友宜面子！徐榛蔚缺席藍全代會　傍晚與傅崐萁迎接郭台銘

▲傅崐萁23日傍晚在花蓮陪同郭台銘出席活動（圖／郭台銘辦公室提供）

▲傅崐萁23日傍晚在花蓮陪同郭台銘出席活動（圖／郭台銘辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（23日）傍晚抵達花蓮，出席「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節」，國民黨籍花蓮立委傅崐萁到場陪同，缺席國民黨全代會的花蓮縣長徐榛蔚也在會場內迎接郭。傅崐萁今上午出席國民黨全代會後受訪時還表示，過去很多流言蜚語都不重要，他會用最大善意，讓所有傑出人士整合在一起；但當被問及是否跟郭合體，則未正面回應。

郭台銘23日受邀出席2023花蓮縣原住民族聯合豐年節，並於下午5時21分許抵達花蓮車站。郭台銘辨公室說，現場有原民團體朋友在車站跳起迎賓舞，群眾也在一旁熱情歡呼、拍照，郭台銘穿上原民朋友提供傳統服飾，並佩戴上情人袋，一同在廣場加入迎賓舞行列。

郭台銘辨公室也說，郭台銘稍早抵達會場後，傅崐萁到場陪同，沿途與攤商互動、人潮絡繹不絕，更有人高呼「謝謝郭董」、「郭董選總統」。此外，據了解徐榛蔚也在活動會場內迎接郭台銘的到訪；而今國民黨全代會替總統參選人侯友宜造勢，徐是唯一缺席的黨籍縣市長。

之前傅崐萁被納入國民黨中央選戰策略會報名單，侯友宜就喊話拒絕黑金，而傅則回擊，侯若覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，此後三度缺席挺侯活動，因此傅今出席全代會，外界高度關注他與侯的互動。

傅崐萁於上午9時15分前抵達全代會會場，並與門口迎接貴賓的侯友宜握手致意，但明顯兩人眼神無太多交集；在步入會場期間，媒體詢問傅是否唯一支持侯友宜，以及是否將與今下午到花蓮出席活動的人郭台銘合體，他皆未回答，快步走進會場。

會後媒體再詢問傅崐萁，有關徐榛蔚未出席全代會原因，以及郭台銘下午到花蓮出席活動等事，只是傅皆未正面回應。傅崐萁說，今天最重要的就是把所有友善力量通通找回來，並一起集結在一起，過去有很多流言蜚語都不重要了，最重要的是怎樣跨出大步，接納各方，並整合所有非綠，更歡迎民眾黨主席柯文哲、郭台銘。

傅崐萁表示，所以他會用最大善意，讓所有傑出人士整合在一起，「我想我傅崐萁責無旁貸」，一起推動善意的力量，一起同心協力 。

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郭台銘傅崐萁徐榛蔚花蓮國民黨侯友宜2024總統大選

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