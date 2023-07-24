嘉市府攜手廟宇　關懷資源回收個體業者

▲▼ 嘉市府攜手廟宇舉辦餐敘活動，關懷資源回收個體業者 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為關懷於嘉義市各社區間從事資源回收工作的個體業者，並體恤其工作之辛勞，嘉義市政府環境保護局辦理個體業者關懷餐敘活動，並補助個體業者物資、禮金及50萬意外保險。嘉義市長黃敏惠也特別與共襄盛舉、贊助資源回收個體業者物資的各廟宇代表一同出席餐會，感謝個體業者辛勞，黃敏惠市長更以逐桌問候方式，向資源回收工作者一一傳達感謝，現場氣氛熱絡溫馨。

黃敏惠市長表示，嘉義市轄內有245位列管的個體業者，其中超過60歲有182位，將近74.9%的資源回收個體戶為高齡工作者，不論晴天或雨天都能看到他們穿梭大街小巷為環保貢獻心力的身影，感謝他們的勤奮讓可利用的資源得以再循環利用，更讓嘉義市朝向永續城市的目標大步向前。

黃敏惠市長提到，「天助自助者」，感謝嘉義文財殿、嘉義城隍廟、財團法人九華山地藏庵、嘉義市嘉邑行善團以及佛光山圓福寺的共襄盛舉，贊助個體業者物資，以正派善良的信仰力量為人民帶來心靈安定，更為社會增添溫馨。關懷餐敘活動除提供各單位之物資補助，也另提供50萬意外險保險，保障個體業者工作安全，希望透過民間與政府的力量共同合作，鼓勵並關懷資源回收個體業者。

黃敏惠市長也呼籲，日益增加的廢棄垃圾量是每一縣市都共同面對的課題，愛護環境不僅有賴於資源回收業者，更需要全民共同努力，落實垃圾減量並提升資源回收率，期待全民攜手一同建構「世世代代好徛起 大大小小攏佮意」的幸福城市。

環保局長李佳禾表示，希望透過此活動，在向資源回收個體業者表達感謝同時，也提升資源回收執行體系的整體形象，並呼籲從事資源回收工作者，在城市間執行資源回收工作時，應遵守交通規則、注意交通安全以確保自身安全，撿拾的回收物也需確實做好分類與妥善放置，避免因過量囤積而造成環境髒亂，你我共同守護居住的「嘉」園」，讓地球越來越美麗。