嘉義旅外同鄉後援會成立　賴清德：嘉義人挺家己人

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德22日出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會，現場聚集破千人共襄盛舉，賴抵達會場的大進場橋段更是互動熱絡。有趣的是，國民黨參選人侯友宜也挑在同日舉行中華民國嘉義同鄉會後援會成立大會；由於侯出生於嘉義縣，兩陣營固樁、拔樁互別苗頭意味濃厚。

新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗會前受訪表示，這場活動在5月17日就敲定，號召全國各縣市同鄉會理事長等幹部到民進黨中央幫賴清德加油。劉說，全國嘉義鄉親旅居在外大概有百萬人，今天活動全國嘉義同鄉會現任理事長都在這裡，也都會接受賴清德的授旗，讓他們回地方成立後援會，「嘉義人是台灣人所以挺台灣人」。

▲賴清德出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）



賴清德致詞時表示，以前選舉不管認不認識，嘉義人都挺嘉義人，但這次不一樣，因為這場選舉關乎台灣前途，「所以今天大家勇敢站出來支持賴清德」。

賴清德說，自己雖然不是在嘉義出生，戶籍也不在嘉義、也不住在嘉義，但不論是擔任台南市長時跟鄰居嘉義合作，或是擔任行政院長時對嘉義建設相當關注，更替嘉義解決淹水問題，這都是在意嘉義的表現。

賴清德表示，如同總統蔡英文對嘉義貢獻很多，他也是支持嘉義的家己人，大家要站在民主陣營，對民進黨要有信心，「這就是嘉義人挺家己人」。

賴清德也提到，這場選舉很重要，不只關乎台灣的未來，還關係到民主制度能否延續，台灣絕對要在民主的路上繼續向前走；他強調，台灣不是中華人民共和國的一部分，要堅持捍衛主權，「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持不被併吞、堅持台灣前途只有2300萬台灣人可以決定」。