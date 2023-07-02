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社會 社會焦點 保障人權

價值16.5萬自行車架被當回收物！台南女隨手拿回家　下場慘了

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南一名80多歲周姓婦人平日以資源回收為業，並兼以運動養生，但她卻在未經同意之下，撿拾一名蘇姓男子放在店門口的紙箱，沒想到裡頭竟裝著價值16萬5千元的自行車專用車架及輪胎。蘇男發現自己的東西不翼而飛，焦急得趕緊報警，才發現原來紙箱被當成資源回售物撿走，而周婦事後也被依竊盜罪嫌函送法辦。

▲▼ 高價自行車架原封不動放店門口，台南一名婦人誤當成回收物撿走，慘吃竊盜官司 。（圖／記者林悅翻攝）

▲周婦誤以為紙箱為回收物，竟在未經同意之下撿走。（圖／記者林悅翻攝）

這起案件發生在6月30日下午，周婦行經臨安路一段時發現路旁的2只紙箱，她當下誤以為是廢棄回收物，也未詢問商家便直接搬上板車上拖走。直到蘇男發現自己的物品不翼而飛後，焦急得趕緊報警。

▲▼ 高價自行車架原封不動放店門口，台南一名婦人誤當成回收物撿走，慘吃竊盜官司 。（圖／記者林悅翻攝）

警方獲報，立即到場了解狀況，並調閱周邊商家及路口監視器，發現為周婦所為，遂循其所行走路線，追到1公里外的巷道，且發現遭竊紙箱及物品均未拆封完整放置於路旁。

經詢問路旁民眾，恰巧她就是周婦女兒，在得知狀況後連忙通知母親回家，並配合警方返所接受調查，另外也通知商家確認後領回物品。由於周婦所涉行為非屬告訴乃論之竊盜罪嫌，員警也詳實調查記錄案件始末後，函請臺南地方檢察署偵辦。

第二分局表示，本案員警受理後立即調查，在1小時迅速將自行車架等物品尋回，顯示積極任事態度；也提姓民眾貴貴重物品應妥適收放，以避免類似誤會或遭竊情事發生。

▲▼ 高價自行車架原封不動放店門口，台南一名婦人誤當成回收物撿走，慘吃竊盜官司 。（圖／記者林悅翻攝）

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