嘉義市「嘉寶趴踢秀」　長者活躍老化競賽邁入第12屆

▲▼嘉義市 13位90歲以上「嘉寶」參加嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年超高齡社會將至，老年人口將成為影響社會的重要族群。嘉義市繼全國第一推動高齡友善城市後，啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，陸續推出「全嘉」系列活動並在東區體育館舉辦第12屆嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」熱鬧登場，嘉義市黃敏惠市長一早與嘉義市議會議長陳姿妏、多位議員、里長和8隊近四百位「勇壯族」同樂尬舞，以充滿活力的舞蹈為活動揭開序幕，響應「全嘉動起來」的活躍精神。黃敏惠市長也親自為這13位堪稱樂齡勇壯城最佳代言人的長者掛上花環，並致贈每人1份「敬老獎」紅包，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃敏惠表示，年紀的增長是自然的過程，很高興今年邁入第12屆的「嘉寶趴踢秀」展現樂齡世代青春、有活力而勇壯的一面。嘉義市是少數每年仍持續辦理實體競賽的縣市，12年來累積的成果豐碩，去年幸福樂齡教育推展協會代表嘉義市勇奪全國冠軍，不僅展現了嘉義市樂齡勇壯世代的活躍與精采，更是社區與市府各局處一同攜手合作，讓活躍老化概念走入社區的代表。「家有一老，如有一寶」，很高興今日與家中的寶、嘉義市的寶一同參加趴踢秀，活動比的不僅是勇氣、勇敢，更是態度，期待活動不僅帶動嘉寶們平日運動、訓練肌耐力的習慣，也為生活增加精采與樂趣。

黃敏惠進一步說明，嘉義市比全國平均更早面臨高齡化，高齡社會中潛在性肌少症和衰弱族群的增加，可能演變成高齡者失能問題，嚴重危害長者及其家人的生活品質。市府超前佈署整合跨部門相關領域，打造全國第一個「樂齡勇壯城」，佈建全方位的康健環境，從醫療進展到健康生態，規劃一系列「全嘉都是作家」、「全嘉樂起來」、「全嘉動起來」等活動，期待攜手更多勇壯世代完成自己的人生夢想。今日活動中參賽男女比例分別為男性53位、佔比17%、女性253位、佔比82%，為所有參加的樂齡世代喝采，也鼓勵未來有更多市民朋友不分性別年齡，一同加入，豐富自己的第三人生，實現「世世代代好倚起，大大小小攏尬意」，讓幸福城市嘉義市更加幸福。

黃敏惠市長也特別介紹，本屆最吸睛的亮點是坐在第一排搖滾區貴賓席的13位「金尊」，也是本市歷屆開賽以來最多位90歲以上爺奶參與的場次。最年長是來自太平社區95歲高齡的莊忠銘阿公，身手矯捷且精神飽滿。另外來自幸福樂齡教育推展協會的羅順德阿公以及何庄社區高黃金鳯阿嬤同為94歲、祈樂園杜陳秀鸞及林胡秀阿嬤為93歲 、育英里蔡楊拋阿嬤及祈樂園苟青雲阿公皆92歲；首次參賽的鳶尾花人文促進協會的宣蟠珍及詹秋香阿嬤、育英里毛石秀鳳阿嬤、祈樂園賴王玉阿嬤共4位同為91歲。還有保安里蕭羅來富及育英里薛鄭鶴2位90歲阿嬤。

衛生局廖育瑋局長說，「嘉寶趴踢秀」是一個專屬長者的舞台，希望透過每年猶如同樂會般的競賽，讓長者獲得身心靈的伸展，與社會增進交流，翻轉以往社會總認為老了就是「體弱多病」、「觀念落伍」、「需要被照顧」的既定印象，展現健康活力與生命價值的一面，實踐「在地老化」與「活躍老化」的核心價值。廖局長感謝協辦單位共襄盛舉，包含橘世代生涯發展中心銀采達人HAPPY團帶來熱鬧開場；東吳高職時尚造型科提供現場手部美甲彩繪及義剪服務；社會處也提供參賽隊伍的交通接送及按摩服務，讓參賽長輩輕鬆愉快的來，平安滿足回家!