侯友宜為何魅力不夠？　他揭關鍵：金溥聰塑造人設錯誤、過度約束

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前選情低迷，找來前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長挽頹勢，但前立委邱毅23日就在臉書分析，金溥聰替侯友宜打造的新人設是「平民總統」，這個策略根本錯誤，「硬把一個老實鄉土的英雄刑警，改造成謹小慎微，講話必須照稿背的官僚」，直言侯友宜為什麼會沒有魅力，就是被老官僚約束過度、失去自我。

邱毅指出，金溥聰替侯友宜打造的新人設是「平民總統」，明眼人一看就覺得是東施效颦，模仿前高雄市長韓國瑜的「庶民總統」。他分析，韓國瑜平易近人，沒有架子，沒有沾染國民黨醬缸文化，所以「一碗滷肉飯，一瓶礦泉水」，颱風天，穿著雨鞋走進淹水區，在在都能感動人心，「庶民總統」的人設當然加分；可是侯友宜一身官僚味，講話官腔官調，沒半點風趣幽默，完全不能感動人心，「平民總統」人設顯得格格不入。

對此，邱毅表示，侯友宜最大的金字招牌是「犯罪剋星」，是打擊犯罪的英雄。他舉例，侯友宜講別的話題猶如嚼臘，乏味的很，但一講到過去制服歹徒，打擊犯罪的英雄事蹟，侯友宜的眼睛發亮，講話也自然流利，這才是侯友宜的優勢所在。

邱毅大嘆，現在侯友宜受制於金溥聰，「硬把一個老實鄉土的英雄刑警，改造成謹小慎微，講話必須照稿背的官僚。」他提到，侯友宜為什麼常忘詞，講話頻頻跳針，就是因為被金溥聰和老官僚約束過度，失去了自我，當然就沒有魅力了。

此外，邱毅直言，金溥聰最大的問題，就是過度耍弄陰狠手段，例如不擇手段的操弄韓國瑜的女兒韓冰選立委，用此議題來情緒勒索韓國瑜，這種手段非常卑劣缺乏人性，完全違反侯友宜鄉土出身的老實人本質。

邱毅大批，用這麼低級的操作手法，硬逼著韓國瑜出席全代會，能得到韓粉的支持嗎？看在韓粉眼裡，感受到韓國瑜受道德綁架、情緒勒索、人質要脅，當然恨死金溥聰聰，反而成對侯友宜的不信任，「我很沉痛地問，這樣操作會有助於侯友宜的選情嗎？」