「國旗對我的使命太重要」　侯友宜一生只做一件事：顧中華民國

記者江采蓁／綜合報導

國民黨23日全代會通過第16屆國民黨總統提名候選人案，確定由新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。侯友宜競選辦公室也隨即釋出形象影片，侯友宜在影片中強調，自己一生就是為了中華民國、為了那一面國旗，一生只做一件事，就是顧中華民國。

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜YouTube）

侯友宜表示，自己十八、九歲的時候，什麼都沒有，來到北部唸警官學校，「我的人生很單純，就是要做刑事警察，打擊犯罪。」他提到，進入官校，給了他一個很重要的價值「國家、正義、榮譽」，也給他一個保家衛國的使命感，他強調，自己每天6點起床，6點15分對國旗敬禮，「因為中華民國就是把我教出來的媽媽」，所以他這一生除了打擊犯罪以外，就是顧國家安全、人民安全，「因為那是媽媽培養我的，我要用這個信念，堅持中華民國的國旗，永遠在我心裡。」

侯友宜提到，所以每次上戰場的時候，同仁每一次面對生死，他都帶頭衝、帶頭拚，在過程中，他也看過他的同仁當場死亡，但第二天，他依然往前走；他也看過同仁被蓋上中華民國國旗，「我在旁邊有時候就在想，哪一天，像我這樣每天在槍戰的過程中，經過生死，有一天我是不是也會像他那樣，值不值得，那一面國旗把我蓋上？」

但侯友宜強調，他知道自己只要信念夠堅強，他都能夠在生死邊緣中奮力一搏、拚得回來，「我們不會死，我們會贏」，所以在這種場景下，激勵他向前走的力量就是，就是顧中華民國的平安、過下一代能平安，「所以國旗對我的使命太重要了，那個信念是我一生不會改變，這是我這一輩子不會放棄的就是為了中華民國、為了這一面國旗，為了在我內心深處永不拔除的堅定信仰。」