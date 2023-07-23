藍縣市長「獨徐榛蔚缺席全代會」　傅崐萁避答：過去流言蜚語都不重要

▲國民黨籍縣市長替侯友宜造勢，唯獨徐榛蔚缺席國民黨全代會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨全代會今（23日）正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，包括前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜等多名藍營大咖登台力挺，但13名黨籍縣市首長，唯獨花蓮縣長徐榛蔚缺席。不過，徐榛蔚丈夫、花蓮立委傅崐萁被問及此事並未正面回應，而是說，過去有很多流言蜚語都不重要了，最重要的是怎樣跨出大步，接納各方，並整合所有「非綠」，而他會用最大善意，讓所有傑出人士整合在一起。

國民黨全代會正式提名侯友宜參選2024總統後，司儀一一唱名立委參選人、黨籍縣市首長、韓國瑜、馬英九、前主席吳伯雄等人登台，一同與侯友宜同框，營造團結氣氛。然而13名國民黨縣市首長中，唯獨花蓮是唱名副縣長；經了解，徐榛蔚今未出席全代會。

會後媒體詢問傅崐萁，有關徐榛蔚未出席全代會原因，以及稍早鴻海創辦人郭台銘臉書發文與郭稍晚將到花蓮出席活動等事。傅崐萁表示，全代會是總統大選前，國民黨最重要的大會，大家眾志成城要下架民進黨、政黨輪替，讓不公不義的政府下台、讓兩岸免於兵凶戰危。

傅崐萁說，國民黨現在最重要是跟所有好朋友、友善的朋友、非綠力量，都要保持非常密切聯繫，讓所有力量集結，「我們要盡量地找朋友，盡量地把各方善意的力量，都能夠把它整合在一起」，畢竟國家社會如何撥亂反正，才是國民黨史無旁貸責任。

傅崐萁認為，今天最重要的就是把所有友善力量通通找回來，並一起集結在一起；他說，過去有很多流言蜚語都不重要了，最重要的是怎樣跨出大步，接納各方，並整合所有非綠，更歡迎民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘。

傅崐萁說，韓國瑜今天已到場，未來還有更多力量將集結起來，不只要讓2024政黨輪替，國會還要過半。所以他會用最大善意，讓所有傑出人士整合在一起，「我想我傅崐萁責無旁貸」，一起推動善意的力量，一起同心協力 。

媒體追問，郭台銘今去花蓮，是否會跟郭合體？傅崐萁說：「謝謝，我剛剛都講了。」