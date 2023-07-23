「漢子、燕子、禿子」久違了！　盧秀燕：黨已提名「大家要定下心」

▲侯友宜23日在國民黨全代會上，與韓國瑜、盧秀燕合體。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨全代會23日在板橋體育館登場，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，台中市長盧秀燕與侯、高雄市前市長韓國瑜合體同台。盧秀燕表示，現在距離大選還有一段時間，相信侯友宜選情會越來越好，也相信大家會陸續歸隊，既然已經提名侯，大家就要定下心來。國民黨副主席連勝文說，他今早上五時多才降落桃園機場，回家洗個臉、換衣服就來了，就是因為被侯友宜的誠意感動。

國民黨全代會23日上午9時30分登場，連勝文與盧秀燕各自在9時17分許與9時26分許到場。盧秀燕受訪時表示，她跟韓國瑜、侯友宜三個人有幾年沒有聚在一起，她非常高興，今天出席最主要就是支持侯友宜，相信選情會越來越好，距離大選還有一段時間，所以相信大家也會陸續歸隊。

對於韓國瑜出席全代會現場時，有人喊韓國瑜選總統，盧秀燕說，黨有黨的程序，既然已經提名侯友宜，大家就要定下心來。

連勝文受訪時，被問國民黨有人發起，稱要支持政黨輪替大聯盟，而不是挺侯。連勝文說，支持侯友宜就是促成政黨輪替，方向是一致的，如果侯贏了、國民黨贏了，自然而然就促成政黨輪替；此外國民黨也願意跟在野力量合作，也是努力方向。

媒體追問，侯友宜在門口迎接來賓，有感受侯的誠意嗎？ 連勝文表示，他們就是為侯的誠意而趕回來，他早上五時多降落桃園機場，回家洗個臉、換衣服就來了，都是因為被侯的誠意感動，所以一定要出現全代會支持侯。