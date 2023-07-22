曝在台8天參訪心得　陸生：無畏風雨！兩岸的心始終在一起

▲陸生團與馬英九基金會交流陸生張淵沫（左）、楊範（右）。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

馬英九基金會邀請陸生來台進行為期9天8夜的學術交流，由前北京大學校長郝平帶領來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等五所大學的37名學生來台。今天是陸生團來台第8天，上午交流團至馬英九基金會「大九學堂」與台灣學生交流，陸生楊範受訪時表示，兩岸的同胞想交流以及要交流的心情是渾然天成的，無論經過多少風吹雨打，心始終在一起，他也歡迎台灣同胞能到大陸去走走看看。

對於昨日參訪花蓮大魯閣，陸生楊範表示，去太魯閣看了很多風光感覺特別好，這是他第一次來到台灣，很大的感受是「山美水美」，就像昨日在太魯閣看了清水斷崖，景色特別好看，前幾天也去故宮博物院看了中華民族的瑰寶，這些都體現了寶島台灣的文化之美。

楊範透露，更令他感動的是，台灣同胞對訪問團的歡迎與熱情，他認為，兩岸的同胞想交流以及要交流的心情是渾然天成的，無論經過多少風吹雨打，兩岸的心始終在一起，同時他也歡迎台灣同胞能到大陸去走走看看。

另一位陸生張淵沫表示，她在十年前有來過一次台灣，當時參訪了日月潭、野柳地質公園等，對台灣太平洋風景壯闊印象非常深刻，昨日參訪太魯閣，再次到了海邊覺得特別開心，心胸也特別開闊。她說，這十年間，感覺到台灣許多的變與不變，變的是十年前來到台灣是與家人的市井旅遊，十年後是與大陸的師生一起，在心態上有更多進步與變化；不變的是，台灣的山、海、人民的熱情，有種既熟悉又有新的感受，非常充實與圓滿。

至於媒體詢問「哪些小吃你們比較感興趣、覺得味道不錯的？」張淵沫回應，台灣有非常多的小吃，她來的時候只有一個行李箱，現在已經多了一個大箱子，後來裝不下又買了一個行李箱。來到台灣，每一站都會收到很多伴手禮，包括鳳梨酥、蜂巢糕等，昨日在九份也有被請吃芋圓，口感正宗Ｑ彈，她很喜歡。不僅如此，在每間飯店，老闆也會向大家推薦特色食物，比如糯米飯、芒果、米釀等，大家都有好好品嚐，都吃得很乾淨，老闆也很欣慰。