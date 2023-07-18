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馬英九帶陸生團訪故宮　對「肉形石」最好奇：天生就是一塊肉

▲前總統馬英九偕陸生訪台團代表丁寧等人參訪故宮博物院。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九觀賞肉形石。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九18日帶領陸生訪團參觀故宮博物院，在觀賞肉形石時，他向導覽員提出了許多問題，認為肉形石「天生就是一塊肉」，反而不像藝術品或創作品。另外，對於馬英九切割金溥聰的傳言，馬英九基金會的執行長蕭旭岑透露，侯友宜找了金溥聰之後，有透過他們向馬英九報告，馬英九樂觀其成，全力祝福。

▼馬英九帶陸生團參觀故宮。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九偕陸生訪台團代表丁寧等人參訪故宮博物院。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九在肉形石前面駐足了非常久，並向故宮的導覽員提出了許多問題，他認為，肉形石感覺不像一個藝術品、創作品，是「天生就是一塊肉」，而且創作者的身分也不明。

馬英九提到，「如果肉形石被發現時就是這個樣子，沒有加工過，那還符合藝術品的定義嗎？」

導覽員回應，清朝的風格就是喜歡逼真的藝術品，像翠玉白菜也是類似的風格，而肉形石其實也是經過加工的，例如表皮，而且玉石本來應該是更大塊的，不是現在這麼小一塊，工作在切割時，必須思考如何發揮，才能讓作品更逼真。

▼馬英九對肉形石提出了許多問題。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九偕陸生訪台團代表丁寧等人參訪故宮博物院。（圖／記者林敬旻攝）

另外，對於外界質疑馬英九「切割」金溥聰的傳言，馬英九基金會執行長蕭旭岑特別代表馬英九進行回應，他說，馬英九全力支持侯友宜競選總統，但對侯的競選團隊以及競選策略不會過問，也尊重侯友宜的佈局。

蕭旭岑更透露，當初侯友宜找了金溥聰之後，金溥聰有透過他們向馬英九報告，馬英九也樂觀其成，全力的祝福。

此外，有媒體提及，馬英九上午帶學生赴文化大學參訪時，校方的歡迎背板沒有寫出馬英九的「前總統」頭銜，而是使用了「馬先生」。蕭旭岑強調，整個參訪過程中，不管是文化大學或別的單位，都尊稱「馬總統」或「馬前總統」，他們也稱呼陸方是「郝書記」，這方面是沒有什麼問題的。

蕭旭岑還說，今年三月馬英九到大陸去，說出了「中華民國」，他看民進黨或是親綠媒體也沒有說什麼話，「所以在這方面要在雞蛋裡挑骨頭，我們也就不予回應了。」

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陸生訪台團參訪文化大學蕭旭岑受訪。（圖／記者宋良義攝）

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