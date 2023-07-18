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大陸 大陸焦點 特派現場

陸生團訪問故宮　最想看毛公鼎、散氏盤

▲陸生訪台團參訪故宮博物院。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸生訪台團參觀故宮博物院。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

馬英九基金會陸生參訪團18日下午前往故宮博物院參觀，一名大陸學生在參觀前透露，之前就來台北參觀過故宮，沒有看到毛公鼎、散氏盤，所以這次對這兩樣展品非常期待。另一名學生則說，她對白瓷嬰兒枕印象深刻，因為之前在課本上就有讀過。

孫琳是武漢大學歷史學院的碩士生，她上午在文化大學受訪時表示，她是學歷史的，所以故宮對她來說是非常重要的參觀。

孫琳透露，她之前就來台北參觀過故宮，但是那次沒有看到毛公鼎和散氏盤，所以對這兩樣展品有非常大的期待，「期待可以看到，解讀背後蘊含的中華文明。」

▼武漢大學孫琳。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸生團訪問故宮　最想看毛公鼎、散氏盤。（圖／記者蔡紹堅攝）

湖南大學法學院的姚睿婷對宋代的白瓷嬰兒枕最感興趣，她告訴記者，之前在歷史課本上就有看過白瓷嬰兒枕，所以感到特別熟悉，這次看了以後印象很深刻，「希望能有更多青年來這裡看實物，感受兩岸同胞共同的文化記憶。」

姚睿婷還說，自己的家鄉是北京，之前就在北京的故宮看過很多文物，也在課本上學過，感覺兩岸在歷史上是同宗同源的，「希望能加強交流、實地走動，就會更加親近，更好了！」

▼湖南大學姚睿婷。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸生團訪問故宮　最想看毛公鼎、散氏盤。（圖／記者蔡紹堅攝）

馬英九基金會執行長蕭旭岑則透露，陸生們對於來參觀故宮都感到很興奮，因為來之前大家都看了不少資料，「我們會利用這兩三個小時的時間，讓他們盡情的去參訪。」

蕭旭岑也特別提到了肉形石，他說，肉形石是故宮博物院的鎮館之寶，館方也建議他們來參觀，很多大陸同學都是第一次看到肉形石，所以格外感到新鮮，收穫滿滿。

對於此次陸生來台交流的意義，蕭旭岑說，在蔡英文執政7年多來，兩岸中斷交流，甚至兵凶戰危的時刻，這一團來非常具有重要性與指標性，「我們可以看到這幾天，不論是丁寧昨天在政大打桌球，還是今天凱迪在文大用古箏交流，都是非常好的一個開始。」

蕭旭岑提到，這幾年來不論是1450，還是一些網路上的叫囂，或是一些仇恨的言論，他們都希望透過這次的訪問，能夠慢慢降低雙方敵意。

蕭旭岑還說，上午在文化大學交流時，文大的校長、校董都跟陸生們招手，希望回去可以跟同學、親友講，歡迎到文大來交換或短期交流，「學生們告訴我們，已經在研究如何報名，回家就想馬上做。我們也呼籲，不管是兩岸的政府還是有關單位，能儘速的讓兩岸全面恢復正常交流。」

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸生團訪問故宮　最想看毛公鼎、散氏盤。（圖／記者蔡紹堅攝）

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