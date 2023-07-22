陸生團被質疑「統戰團」　馬辦痛批綠營黔驢技窮：污辱台灣人智慧

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會邀請大陸學生來台交流9天8夜，訪團中有北京大學黨委書記、幾名陸生受訪也提到「兩岸同根同源」、「兩岸一家親」等字眼，被質疑是「統戰團」，對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑22日表示，「心裡有政治，看到的東西都是政治」，民進黨政治人物太狹隘了，把文化跟歷史的連結矮化成統戰，這是台灣人不能接受的、污辱台灣人的智慧。

今天是陸生團來台第8天，上午與馬英九基金會「大九學堂」的台灣學生們交流，蕭旭岑表示，這次訪問完全超過預期，大陸同學不管到哪都受到台灣民眾熱情歡迎，收到的禮物包含食物跟茶葉都超過行李箱負載，心靈上收穫更是滿滿，到太魯閣、九份商家都招待吃芋圓這些小東西，這絕對是他們一生珍貴體驗。

蕭旭岑指出，尤其是兩岸冰封7年多，這可以視為一個新的階段，呼籲兩岸政府儘速恢復正常交流，尤其是年輕人交流絕對是重要開始。

對於會中學生交流內容，蕭旭岑表示，鼓勵台灣同學分享一點過去訪陸的想法，大陸同學也可以交流一些在台灣的感觸，大家可以交流彼此想法。

對於外在「統戰」等相關批評聲浪，蕭旭岑回應指出，心裡有政治看什麼都是政治，民進黨政治人物太狹隘，把文化跟歷史的連結矮化成統戰，這是台灣人不能接受的、污辱台灣人的智慧，大陸同學這幾天所到之處，大家都是用最真誠、溫暖的姿態歡迎他們，民進黨要用政治性語言攻擊，台灣人不會接受。

至於日前有參與交流學生覺得時間太短、陸生回應較官方，蕭旭岑表示，台灣是多元社會，有這樣的意見不足為奇，交流不拘形式，若要規定什麼樣態才令人滿意，這不是多元性的觀點，也不是台灣多數人的看法。他認為，珍惜陸生這幾天跟台灣民眾、同學自然坦承的交流，比正襟危坐辯論一些議題更重要，兩岸最重要的不是辯論，是交流。

蕭旭岑直言，這次交流幫助兩岸走向更穩定、避免戰爭的方向，講成「促統」是黔驢技窮，民進黨政治人物用統獨框架跟政治性攻擊，路會越走越窄，對兩岸跟台灣都不利。希望每年都有這樣的交流，這樣的形式跟安排，很符合兩岸現今局勢需要的突破。

▼陸生團與馬英九基金會交流，紅衣者為丁寧。（圖／記者李毓康攝）

