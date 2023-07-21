通緝犯攜毒見警心虛落跑　不慎摔進田中只能乖乖就逮

▲李姓毒品及詐欺等案通緝犯，遇警騎機車加速竄逃，不慎人車陷入香蕉田受困被逮，警方起獲各式毒品依法送辦及移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局警方於巡邏時發現一騎士見巡邏員警即違規迴轉，馬上進行攔查，不料犯嫌佯裝受檢，隨即加速逃逸，沿途多次違規行駛，警方為保障其他用路人安全，採取車後尾隨並通報線上警網協助攔查到案，當場查獲李姓犯嫌持有大量品，另李嫌因毒品及詐欺等案遭通緝中，全案依毒品罪嫌送辦及移送歸案。

台南市警永康分局大灣派出所警員楊上豊、王亭皓，20日凌晨執行巡邏勤務時，發現一機車男騎士，見其執勤即違規迴轉，便上前稽查，惟該騎士起先佯裝配合受檢，隨即加速逃離且沿路違規行駛。

員警為保護其他用路人安全，全程開啟警示燈並鳴警笛在後尾隨，並通報線上警力協助攔查，終因該嫌不諳周邊地形，行駛至無尾巷之香蕉田內，恰逢雨後田間泥濘不堪，車輛無法前進，該嫌見無處可逃只好乖乖接受員警盤查；經查47歲李嫌身背毒品及詐欺2條通緝在案，隨後並在李嫌身上及車上查獲第一級毒品海洛因6包、第二級毒品安非他命3包及大麻6包等，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦及通緝歸案。