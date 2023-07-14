交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

▲通緝犯轉彎未打方向燈，遭警盤查直接栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

27歳余姓男子在交友軟體上假扮可憐酒店女子，先利用清涼照片吸睛，博取男性網友同情後再借錢，期間更要求女友「獻聲」防止對方起疑，成功騙到新台幣400萬元。余男因身背多起案件，從北部南下高雄避風頭，沒想到因為騎車轉彎未打方向燈，被警盤查後被逮。

左營分局博愛四路派出所所長郭駿成、警員張皓程，10日晚間7點多，在左營區榮德街與榮佑路口巡邏途中，發現一名機車騎士轉彎時未打方向燈，因此上前盤查。一查才發現這名27歲的余男，是士林地方檢察署發布的通緝犯。

經了解，余男販售帳戶給詐騙集團捲入詐欺案，之後南下高雄避風頭在飲料店工作，前2年疫情期間也曾遭警方查獲，這次被抓還熟練詢問，是否可開視訊庭而免送士林地檢，更要求員警幫他向上班的飲料店店長請假，讓人搖頭不已。

▲余男過去利用交友軟體扮可憐酒店女向男網友借錢，還推女友「獻聲」...成功騙到400萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後來更得知，余男深知男性弱點，利用網路交友軟體放上女性清涼照片，再佯裝成在酒店上班之女性，博取男網友的同情後開口借錢。

期間若對方起疑，余男更要求女友協助通話聊天，藉此手法騙取金額高達新台幣400萬元，故遭指控而身背另外多起案件。員警隨後當場逮捕余男，帶返所內製作相關資料後，解送士林地檢歸案。

至於轉彎未打方向燈部分，則依道路交通管理處罰條例42條，處罰1200元以上3600元以下罰鍰。