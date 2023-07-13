拿苗博雅落跑回擊謝佩芬　王鴻薇再諷：哈佛有教妳跟賴清德造謠嗎？

▲王鴻薇13日回擊謝佩芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨昨徵召國際部主任謝佩芬參選台北市第3選區（中山、北松山），對戰國民黨籍現任立委王鴻薇，謝致詞時則批王，還沒就職議員就落跑選立委。對此，王鴻薇今（13日）舉台北市議員苗博雅參選大安區立委為例，批評謝佩芬雙標；另外對於謝在致詞時盛讚「哈佛學長」賴清德，王則諷，哈佛教你們造謠生事、欺壓第一線幼兒園老師嗎？

民進黨昨舉行提名記者會，宣布徵召謝佩芬參選台北市第3選區。謝佩芬表示，她4年前以素人身分接受民進黨徵召參選台北市大安區立委，選後至今持續經營該選區；4年後她再次接受徵召，將帶著大安區選民對自己的祝福，轉戰和大安區同樣艱困的中山、北松山選區。此外，謝佩芬致詞時，先是感謝她的哈佛學長賴清德，給了她莫大的鼓勵與勇氣，接著則批，今年初的立委補選，國民黨將中山、北松山視為禁臠，竟派出連議員都還沒就職就落跑的王鴻薇。

對此，王鴻薇13日上午在「造謠！抹黑！賴清德向老師道歉！」記者會會後回應，謝佩芬在大安區蹲點四年，卻被落跑議員苗博雅逼到中山、北松山選區；她知道謝的辛苦及委屈，所以不願意對謝有太多批評，但在這件事上，謝真的是雙標。

王鴻薇反問謝佩芬，請問苗博雅是不是落跑議員？她去年底因為提前投入立委選舉，曾跟選民及社會大眾道歉，但請問苗有道歉嗎？其他好多位民進黨議員落跑時，有道歉嗎？這證明「綠能，你不能」，所以謝佩芬要雙標到這地步嗎？

接著，王鴻薇說，謝佩芬昨盛讚「哈佛學長」賴清德，不過賴在板橋某幼兒園疑餵藥事件中，造謠生事、汙衊第一線老師，如今真相大白，卻一句道歉都不願說，還這麼傲慢，這是哈佛教你們的嗎？請問哈佛教你們傲慢、造謠生事、欺壓第一線幼兒園老師嗎？請問「哈佛女孩」、「哈佛學長」，你們會不會丟了哈佛的臉。