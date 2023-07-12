開車未繫安全帶遭攔查　2男堅不報身分！原來都是通緝犯

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局長春路派出所警員1日凌晨時分攔查1台自小客車，發現車上駕駛未係安全帶，攔下開單時，駕駛卻報不出身份證字號，詢問副駕駛座男子身份，卻發現男子謊報身份，立刻將2人帶回派出所查驗身份，查出2人竟均為通緝犯。

1日凌晨5時許，北市中山分局長春路派出所警員在長安東路1段53巷口攔查1台自小客車，發現車上35歲的周姓駕駛沒繫安全帶，準備開單告發，但周先謊稱沒帶身分證，又不願意吐露身分證字號。

▲駕駛沒繫安全帶被警員攔查報不出身份證，意外曝光通緝身份。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員認為有異，立刻轉向詢問副駕駛座29歲的陳姓男子，陳男竟謊報他人身份，警員比對隨身電腦上的照片發現圖文不符，立刻要求2人下車受檢，雖沒查到違禁品，但將2人帶回派出所查驗身份。

陳姓男子謊報身分卻說不出戶籍地、生日等其他個人資料，讓警方高度懷疑，陳男更離譜表示，「我當兵之前在台北7年，那時候有健身」，企圖撇清戶籍資料上的照片與本人不符的事實。

2人到了派出所之後，面對警員要求按指紋確認身份，陳男才坦承謊報身份，說出真實身份證字號，警員發現2人均因毒品案遭通緝，其中周姓男子依毒品通緝身份解送台北地檢署歸案，陳姓男子則依毒品通緝解送台南地檢署。

中山分局呼籲，民眾如因案遭受起訴、判刑，需留意後續相關司法文書，應依期限內到案，以免成為通緝犯，法網恢恢疏而不漏，違法者切勿心存僥倖，警方對於治安工作絕不鬆懈，持續查緝犯罪以維護社會安全。