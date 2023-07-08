騎士闖紅燈被攔「揪出是通緝犯」　狂奔300m哀求：喘不過氣了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子日前騎乘機車闖紅燈，巡邏員警發現後將他攔下，意外發現竟是通緝犯，男子趕緊拔腿狂奔，員警一路猛追300公尺後將男子制伏，他連喊5次：「我喘不過氣了，不要抓我啦！拜託。」甚至哀求員警讓他抽根菸，不過仍被上銬逮捕，解送橋頭地院歸案。

▲男騎士遭盤查，員警要求他脫下口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在5日深夜11點多，左營分局舊城派出所員警服勤時，在左營大路上發現一名36歲曾姓男子騎機車違規闖紅燈，將男子攔下盤查，當詢問到年籍資料時，曾男謊報他人資料意圖混淆視聽，殊不知員警已透過警用電腦，發現男子的真實身分，疑似為遭通緝的36歲曾姓男子本人。

員警要求曾男脫下口罩及安全帽以確認面貌，沒想到此時曾男竟突然開啟機車油門要騎車逃離現場，遭員警阻擋後又棄車逃逸拔腿狂奔，員警一路追逐近300公尺，並趁曾男體力耗盡，在民宅花圃前將他制伏後上銬逮捕。

▲曾男被逮後連喊5次：「我喘不過氣了」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾男眼見法網難逃，直呼：「不要抓我啦，拜託你啦！」還想用哀求戰術，連喊5次：「我喘不過氣了」，企圖讓員警卸下心房，換取抽菸機會，讓員警搖頭不已。

警方調查，曾男自知身上背有2條橋頭地方檢察署發布通緝，一旦被逮就得入獄服刑，才會鋌而走險企圖逃跑，警方後續也製作相關資料，依法解送橋頭地檢歸案。