爽住馬來西亞豪宅「月租15萬」　專騙台灣人...惡劣詐團手法曝

▲詐騙集團將洗錢水房設在馬來西亞被逮捕。（資料圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢檢察官鄭文正今年2月間指揮員林分局，以及南打等單位，破獲一起假投資案，詐團涉嫌利用人頭帳戶作案金額高達千萬，檢方查出，犯嫌為躲避查緝，將洗錢機房、水房設於馬來西亞，有15名成員住在月租15萬元豪宅內，並陸續押解機房成員陳男及周、劉、邱等3名通緝犯回國接受調查，檢方偵辦後依詐欺罪嫌將相關人提起公訴。

案發於2月6日，曹姓被害人在詐團張姓成員監視下，到員林市玉山銀行臨櫃取款美金13萬，被機警的行員發現帳戶有問題，一查才知道原來詐團將水房與洗錢機房設在馬來西亞，詐團利用高獲利引誘不知情民眾落入陷阱，4月12日，台灣檢警會同馬國警方攻堅搜索，查獲以台籍陳男為首的15人詐騙集團，並扣得電腦、手機及網路設備等犯案工具。

檢方查出，邱、陳2人，於今年4月與朱、潘加入詐騙集團(有綽號發哥、凱薩、斌哥、鐵支、龍、阿達等人)，在由凱薩承租在吉隆坡的一處大樓豪宅內當話務機房、潘負責電話詐騙教學及機房運作，邱、劉、周、陳及朱佯稱中華電信人員，擔任一線電話人員詐騙。

集團內有12名台灣人（11男1女），還有3名中國籍女子，年齡介於22歲至43歲，其中6名台人早被通緝，大多在2020年潛逃出境。

5月15日檢方首波偵結，針對蔡、陳、張及楊等4人，依違反犯組織犯罪防制條例、詐欺取財、剝奪人之行動自由、洗錢防制法，人頭帳戶曹男則依幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌起訴。

警方5月17日將機房成員陳男及周、劉、邱等4名通緝犯押解回國，檢方認4嫌涉犯詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、串證之虞，羈押禁見，並於日前偵查終結，將4人起訴。