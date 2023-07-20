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大陸 大陸焦點 特派現場

微信支付全面開放綁定境外卡　騰訊：200元人民幣及以下免手續費

▲▼微信支付 。（圖／CFP）

▲騰訊啟動境外用戶微信支付綁定國際銀行卡 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸行動支付普及度高，但因不能綁定境外信用卡，讓外國旅客頗為困擾。7月20日，大陸科技巨頭騰訊宣布，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網路。

微信支付覆蓋的商戶網路包括餐飲、交通、商超（商場、超市）、酒旅等各領域，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式。

騰訊方面表示，此次開放微信支付商戶網路之後，入境人士通過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身分證開通微信支付，綁定國際銀行卡，即可在逾千萬家中小商戶便捷消費。

微信支付還公布了外卡綁定指南，只需下載微信，找到微信支付入口，在填寫身分信息並綁定銀行卡後，就能使用外卡進行微信支付了。

此外，綁定外卡的手機號不一定需要大陸手機號，境外號碼只要是能夠收到驗證碼也可以使用。目前外卡僅支持在中國大陸境內日常消費使用，暫不支持紅包、轉帳等交易。

在支付額度和手續費上，微信支付表示，通過微信支付使用外卡會有一定的限額，其中單筆是6千元、月累計5萬元，年累計6萬元，支付時的匯率會以外卡所屬卡組和發卡行的匯率計算。而在手續費方面，使用外卡支付存在手續費。單筆交易金額小於或等於200元免收手續費，單筆交易金額大於200元時會收取3%的手續費。如果用戶發起退款的話，手續費也會按照退款金額同比例原則退回。

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