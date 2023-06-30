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大陸 大陸焦點 特派現場

微信支付想在校園收手續費！大陸高校群起抵制　官方火速道歉

▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲想在校園收手續費遭大陸高校群起抵制，微信支付致歉 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多家高校近日發布公告稱，自7月1日起，因微信支付收取高達0.2%到0.6%的手續費，高校校園一卡通等場景均將暫停微信掃碼支付服務。對此，29日，騰訊微信團隊官方微博發布聲明稱，在此向廣大學校及師生致歉，「在校園非盈利場景，我們會持續保持零費率優惠政策。」

據《北京青年報》報導，6月26日，南京理工大學發布的公告稱，「微信支付將於2023年7月1日起對校園場景商戶進行精細化管理，對於非學費場景的商戶收取千分之二的通道費率。為應對微信高昂的通道費用，學校將調整新版校園卡消費系統的支付渠道。」具體來說，校園卡微信加值及消費將於6月30日停止服務。

6月27日，西北大學公告稱，「因騰訊公司微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其他收費均會受到限制並收取0.6%的手續費。為維護師生利益，從6月30日起對校內一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行App、雲閃付、支付寶等渠道正常使用。」

此外，就在一周內，包括江蘇師範大學、西南科技大學、洛陽理工學院等多個高校也紛紛發布相關公告，稱因手續費增加，將在校園支付場景暫停微信支付。

對此，微信回應表示，近期微信支付啟動了針對校園行業費率精細化管理的商戶溝通，經過前期的意見收集與反饋，擬僅針對電商、酒旅等小部分盈利性場景以低於市場平均水平的優惠費率繼續提供服務。

29日，騰訊微信團隊在官方微博發布《關於高校費率問題的最新聲明》稱，由於對高校生活服務場景支付費率個別調整事項傳導不暢，造成大家的誤解及困擾，在此向廣大學校及師生致歉。聲明還指出，在校園非盈利場景，會持續保持零費率優惠政策。

聲明說，「自2015年起，微信支付開始進入校園，對於校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等）長期給予零費率的優惠政策。但隨著校園場景及商戶數量的持續上升，微信支付發現部分電商、商旅等盈利場景擠占了零費率的教育補貼資源，導致成本不斷增加。此次調整是為了對這一少部分盈利性場景予以釐清，實施以低於市場水平的優惠費率政策。」

據悉，微信對收款商戶會收取「通道費」，一般為0.6%，對於部分行業會有優惠，如0.2%、0.28%、0.35%等，而此前對於學費等高校場景為0%。

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