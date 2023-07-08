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騰訊旗下財付通遭罰126億　公司：對經營和財務沒重大不利影響

▲▼騰訊旗下財付通遭罰29.9億元人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人民銀行公布對螞蟻集團整改行動後，一併公布騰訊旗下財付通支付科技有限公司的罰單，財付通被指違反機構、商戶管理等共11項規定，被沒收違法所得5.66億元（人民幣，下同）、罰款24.27億元，合計涉款共29.9億元（約新台幣126.20億元）。

7月7日，央行公布行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司被沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元。

通報強調，違法行為類型包括違反機構管理規定；違反商戶管理規定；違反清算管理規定；違反支付帳戶管理規定；其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為；未按規定履行客戶身分識別義務；未按規定保存客戶身分資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身分不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶；違反消費者金融信息保護管理規定；違反金融消費者權益保護管理規定等。

另外，通報稱，時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某被罰款120萬元；時任財付通支付科技有限公司支付平台產品部（微信支付）產品運營負責人吳某被罰款99.6萬元；時任財付通支付科技有限公司支付平台產品部（基礎支付）負責人陳某博被罰款6.5萬元；時任財付通支付科技有限公司總經理許某愛被罰款16萬元。

隨後，騰訊控股7月7日在港交所公告，回應收央行罰款通知稱，公司相信金融監管部門的工作重點將轉入常態化監管，落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，並支持、鼓勵平台企業持續提升金融普惠性。公司認為，央行的罰款決定對集團整體的經營和財務狀況沒有任何重大不利影響。

人行在較早前聲明已提及，2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。人行強調，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

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