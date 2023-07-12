陸網友憂心微信增加「已讀」　騰訊掛保證：沒有如果

記者任以芳／綜合報導

大陸使用率最高的社交軟件微信衝上微博熱搜榜，很多網友激烈討論「如果微信顯示已讀的話」，不少人擔心微信「如果」增加已讀功能，日子可能就難過了。聽到廣大網友心聲後，騰訊微信團隊也發文回應稱，「放心，沒有『如果』。」

「已讀」是許多社交軟件擁有的功能。通訊軟體Line就有「已讀」功能，只要對方查看訊息就會顯示「已讀」，目前只有大陸社交軟件微信尚未推出這項功能。

▲大多數社交軟體有「已讀」功能，只有微信沒有 。（示意圖／記者任以芳製）

對於「已讀」功能，大陸網友大多持反對意見，認為「已讀」是一個很尷尬問題，按理已讀後，必須回應，很多時候沒有太多思考空間，是相當尷尬的社交問題。

不少大陸網友留言分享，「不回就是不想回，給成年人的世界留點兒心照不宣」「別逼我，我甚至可以不把對話框打開。」許多上班族也熱烈討論，「領導夜裡給你安排工作，顯示已讀不回，有點尷尬」「千萬別出，我不敢回老闆消息，都會拖好久。」

騰訊微信團隊發文回應稱，放心，沒有「如果」。大陸騰訊公關總監張軍轉發微博並表示，當時很多應用都有這個功能，微信團隊認為「已讀」會增加訊息接收者的心理負擔和社交壓力，所以從一開始就堅定不移地，不顯示這個功能，以後也不會。