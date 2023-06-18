陸行動支付「可綁境外卡」了！支付寶、微信都推出新服務

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸行動支付發達，但長期以來不能綁定境外銀行卡，導致境外人士使用困難。不過，今年上半年開始，包含支付寶、微信在內的行動支付平台都新增了境外用戶服務方案，包含台灣民眾在內，到大陸後只要下載支付寶，再綁定自己的境外卡片，就可以使用行動支付。

根據上海台協整理的資料，以支付寶為例，從應用商店下載支付寶以後，打開支付寶註冊帳戶，用台灣手機或大陸手機都可以，接著通過用戶實名認證，開始綁定銀行卡，若沒有大陸銀行卡，也可以綁定在台灣申辦的VISA、萬事達等國際銀行卡，綁定完成之後就可以在大陸使用行動支付。

▼微信支付、支付寶。（圖／CFP）



不過，綁境外銀行卡現主要支持在中國大陸境內的衣食住行日常消費，暫不支持理財、轉賬等其他用途。目前，綁定境外銀行卡支付的單筆限額為3000元（人民幣），月累計50000元、年累計60000元。

除了支付寶、微信，許多大陸金融服務機構近期都推出了惠台的金融便利化措施。例如：中國銀行上海分行推出了台胞專屬服務方案，可提前收集台企員工、青創基地台胞辦卡信息，全程上門服務；上海銀行推出「華付通」業務，台胞在線開卡充值即享大陸便利快捷支付；台資富邦華一銀行推出信用卡台青專案，用學歷證明替代部分申請材料，為台青帶來真正的便捷與實惠。