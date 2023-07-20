7／26萬安演習！花蓮警拍9語言影片宣導　籲聽從指揮勿驚慌

▲花蓮縣警局為使本次萬安46號演習過程順遂，錄製包括原住民語等9種語言宣導影片。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

112年軍民聯合防空萬安46號演習，東部地區將於7月26日13時30分至14時整，實施人車疏散、避難及交通管制演練，並擇定花蓮市驗證「車停，人就近疏散」演習，實際進入防空疏散避難設施，行人、車輛均須接受警察及民防人員引導逕行疏散避難。

花蓮縣是全台灣原住民族人口最多的縣市，有著深厚、多元的族群文化，除了原住民族，亦有許多客家及閔南人，為使本次萬安46號演習過程順遂，花蓮縣警察局錄製國語、台語、客家語、阿美族語、太魯閣族語、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族語及賽德克族語等9種語言宣導影片。

原住民語的部分，特別邀請該原住民族穿著傳統服飾錄製，讓各族群的民眾皆能夠以熟悉的語言充分了解演習時間、內容及應注意事項。

演習當日13時30分緊急警報發放後，請民眾切勿恐慌，若是在室內，迅速熄滅燈火及關閉門窗；如果在戶外，行駛車輛靠邊停於安全處下車，駕駛、乘客請接受警察及民防人員指揮引導，就近進入防空疏散避難設施避難；各便利商店務必遵守相關規定關閉門窗及室內燈源；台鐵各班次列車正常行駛，搭車旅客須提早進入車站大廳、下車旅客及接送車輛(人員)亦須接受警察及民防人員的引導，實施疏散避難。依據民防法第25條規定，經警察及民防人員指揮、管制，不聽勸阻者，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，請民眾務必配合。

花蓮縣警察局局長呂世明表示：花蓮縣是多元族群分布，有獨特的文化、語言、風俗習慣與社會結構，為使大家都能了解演習時演練疏散避難的重要性，並能配合相關規定實施，本局除製作英文、印尼文、越南文、泰文等4種外語宣導短片外，近期製作本縣6大原住民語言及國、台、客等9種語言宣導影片，亦針對本轄各觀光景點人潮眾多地區加強宣導，使民眾週知演習日期、時間及配合事項。