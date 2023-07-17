台南「路老師」與「鄰里社區」攜手合作　高齡交通安全宣導起跑

▲交通部與台南市政府合作推出的高齡交通安全宣導活動，預計自7月起巡迴台南市32個里，共計辦理64場宣導活動，宣導活動涵蓋多個主題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高齡人口逐年有上升趨勢，台南市65歲以上人口已達34萬人，伴隨著高齡交通事故也有所增加，年長者因身心功能老化，使得用路行動時反應速度變慢，造成交通安全的隱憂。

根據統計，台南市65歲以上交通事故死亡人數約占總體死亡人數4成5以上，市長黃偉哲表示，交通部與台南市政府通力合作，以認證合格台南在地「路老師」巡迴鄰里社區辦理64場高齡交通安全宣導活動，透過淺顯易懂的教材及案例，讓正確道安觀念深入民心。

市長黃偉哲表示，高齡長者因身心功能老化，是交通安全的高危險群，指示市府道安團隊應透過各管道加強對高齡長者進行道安宣導，目前持續結合民政、衛福、宮廟等管道，利用社區共餐、區里文康出遊活動、行動醫院下鄉等機會持續深入社區、以互動方式搭配實際案例分析傳達正確交通安全觀念。此外，市府交通局今年度特別爭取中央經費並與民政、教育系統合作，以潛在高事故風險鄰里，安排合格「路老師」宣導交通安全。

交通局局長王銘德表示，因高齡者交通事故的死亡風險為各年齡層之冠，且發生事故時的傷害程度也較嚴重，交通部自2011年起開辦路老師培訓，透過招募、訓練更多合格路老師教導高齡者如何判別交通事故風險及正確的用路知識，進而提升高齡者外出活動的交通安全性，目前共計有79位路老師投入宣講行列。

交通局表示，今年度與交通部合作推出的高齡交通安全宣導活動，預計自7月起巡迴台南市32個里，共計辦理64場宣導活動，宣導活動涵蓋多個主題，包括行人、自行車、汽機車、電動代步器等正確用路安全知識，及搭配交通部制定的「銀髮族交通安全指引」等，設計製作以高齡者交通安全為主題的宣導教材。以淺顯易懂與生動活潑的互動方式，搭配路老師說學逗唱的方式，提升長輩學習意願及加深學習印象，參加活動還有神祕小禮免費送，歡迎長輩們踴躍參加。

