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大陸 大陸焦點 特派現場

中俄海空聯演兵力開拔日本海　解放軍戰機將首度從俄機場起飛

▲5艘參加中俄「北部·聯合-2023」聯演的解放軍艦艇，由齊齊哈爾艦為指揮艦。（圖／CFP）

▲5艘參加中俄「北部·聯合-2023」聯演的解放軍艦艇，由齊齊哈爾艦為指揮艦。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯國防部昨（18）日表示，俄太平洋艦隊艦艇編隊從符拉迪沃斯托克出發，將參加「北部·聯合-2023」演習。透過公開資訊分析，本次演習解放軍及俄軍的兵力已正式出動，代表著演習即將揭開序幕，值得注意的是，解放軍空中參演兵力將首次從俄羅斯機場起飛，參加解放軍安排的戰略演習。

▲日本防衛省統合幕僚監部拍下的解放軍海軍參演艦隊。（圖／翻攝環球時報）

▲日本防衛省統合幕僚監部拍下的解放軍海軍參演艦隊。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，參加「北部·聯合-2023」演習的中方空軍首批參演部隊15日搭乘運-20飛赴俄羅斯遠東地區。參演機型由多型固定翼飛機和直升機組成，包括運-20、空警-500、殲-16、直-20等。

同日，解放軍艦艇也從青島啓航，開赴預定海域執行演習任務。據了解，參演的解放軍海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦（052D，舷號121）、貴陽艦（052D，舷號119），導彈護衛艦棗莊艦（054A，舷號542）、日照艦（054A，舷號598）及綜合補給艦太湖艦（舷號889）組成，攜帶艦載直升機4架。

至於俄海軍將派出「特里布茨海軍上將」號、「潘捷列耶夫海軍上將」號大型反潛艦、「轟鳴」號和「俄羅斯聯邦英雄奧達爾·齊堅扎波夫」號輕型護衛艦，由俄太平洋艦隊濱海多兵種分艦隊司令瓦列里·卡扎科夫海軍少將擔任演習指揮官。

▲殲-16。（圖／CFP）

▲解放軍殲-16戰機。（圖／CFP）

對於此次聯演地點選在日本海中部海域，大陸軍事專家宋忠平表示，這裡是公海海域，各國依據國際法可以進行軍事演訓行動，「日本海是中俄兩國重要的戰略通道，宗谷海峽、對馬海峽、津輕海峽三個海峽都事關中俄的國家戰略安全，尤其是一些居心叵測的勢力若在該海域興風作浪，將對中俄造成重大安全威脅。此次演習課題為維護海上戰略通道安全，顧名思義，選擇在日本海舉行能緊貼演練課題，也有極強的針對性和實戰性。」

宋忠平指出，從中俄參演艦艇來分析，中國派出的052D驅逐艦和054A護衛艦都是綜合性戰艦，具有很強的防空能力，而俄羅斯派出的戰艦反潛能力更強，可以推斷出雙方演習課目主要是防空、反潛等，「此次參演的空中力量包括殲-16，其對海攻擊能力是一大特點，也就是反艦能力，由此可以看出此次中俄演習課目比較齊全，主要是以戰爭軍事行動展開的訓練課目。」

另一名軍事專家傅前哨則強調，無論是戰略飛機還是戰術飛機，在演訓任務中，從對方機場起飛，都表明中俄之間的戰略互信達到較高水平，「此次演習在日本海舉行，戰機從中國起飛赴演習區域航程較遠，而俄羅斯相關機場靠著日本海，中國軍機從俄方機場起飛參演，大大縮短了空中出擊的反應時間，可以更高效、快速地對位於日本海的威脅目標實施相應處置。」

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