顛覆制式環保宣導　環保局翻轉教育玩資收

▲台南市環保局與慈濟基金會合作，安排學生們參訪環境教育設施場所，透過有趣的互動課程傳達資源回收觀念，更讓學員實際體驗分類，感受第一線清潔人員辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有別於一般國高中較制式的上課方式，台南市環保局今年與慈濟基金會合作，安排學生們參訪環境教育設施場所，透過有趣的互動課程傳達資源回收觀念，更讓學員實際體驗分類，從歡笑中學習，也感受第一線清潔人員辛勞。

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今年參訪活動主題為「翻轉教育玩資收」的體驗課程，由清潔隊安排事先載運回收物到現場，由慈濟志工擔任講師，先講解資源回收的觀念，再引導參與的師生執行實際的回收分類工作，最後邀請學生進行回饋分享，今年從4到6月共有20所學校申請，參與學生人數約900人。

林同學說，從來都不知道我們丟出來的回收物那麼髒，一開始完全不敢靠近，還好有戴手套，不然真的連碰都不敢碰，這次動手做回收才知道清潔隊員的辛苦，以後一定要把回收物洗乾淨才能回收。參訪學員中，還有一群國中學生回收效率非常高，分組負責不同的回收物，沒幾下功夫就完成分類，一問才知道他們是學校的環保志工，對資源回收工作非常熟練，此次參訪提升彼此合作能力，還能增進感情，直言一舉兩得。

市長黃偉哲表示，外帶外送、網路購物需求增加，產生大量塑膠、紙容器，造成地球負荷，希望藉趣味內容翻轉既有制式的宣導，讓環境教育能夠再精進並且落實於生活中，感謝慈濟志工們發揮大愛精神，發揚環保善的力量。

環保局長許仁澤表示，清潔隊每天收到約200公噸的回收物，先進回收場初分類後就交給回收商，若民眾回收時沒有清洗乾淨，容易產生惡臭，也增加分類困難。透過一系列體驗活動，讓學生們了解清淨在源頭的觀念，回收前要做好清洗分類的工作，平日也養成自備環保餐具、環保杯袋的好習慣，落實低碳生活。