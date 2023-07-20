藍委喊話郭台銘跟誰配都沒機會　「別摧毀非綠陣營一絲勝選機會」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會20日公布2024總統大選最新民調，若選戰呈現四腳督局勢，民進黨參選人賴清德33.9%、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜18％、鴻海創辦人郭台銘15.2%。對此，國民黨立委賴士葆表示，郭台銘一副要選的樣子，但他自己也了解，不管跟誰配都沒有機會，他如果堅持獨立參選，只是讓非綠聯盟毀掉一點點勝選機會。

對於目前選情，賴士葆分析，金溥聰開始下鄉之旅整合地方派系、對他有信心，金溥聰擔任過國民黨秘書長，對地方派系不陌生，他自己也公開說過，只跟一個縣關係比較不好，其他都OK。

賴士葆指出，這次選競辦找了兩個人進來，第一、謝龍介，對地方派系知根知底，第二、吳育昇，擔任立委跟中常委多次，是國民黨一手栽培的人才，這兩人對於地方派系非常深入了解。723之前換侯聲音慢慢沒有了，換侯已經不是主流，國民黨缺的是團結不是換侯。

對於郭台銘動作頻頻，賴士葆指出，看起來郭台銘動作很大、一副要選的樣子，但他自己也了解，不管跟誰配，三組人馬還是四組人馬都沒有機會，他如果堅持獨立參選，只是讓非綠聯盟毀掉一點點勝選機會。

賴士葆表示，別忘了全民超過六成希望下架民進黨，如果郭台銘不願意加進來整合，他會有一些票，但就是讓賴清德躺著當選，他是聰明人、生意人，相信最後會做明智決定，最好決定就是加入非綠大整合，這比什麼都重要。