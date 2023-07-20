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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女性支持度流失！過去「仇女」言論發酵？　柯文哲批：太會造謠

記者袁茵／台北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌716遊行，被外界質疑男性佔多數，是因民眾黨總統參選人柯文哲過去「仇女」言論導致，且《菱傳媒》最新民調顯示，柯於30歲至39歲女性票流失11％。對此，柯文哲批評，「這實在是太會造謠」，選舉到了每天都是抹黑、抹紅、帶風向。

▲▼柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲20日上午與欲角逐新北市第8選區（中和）立委選戰的立委邱臣遠，一同到烘爐地南山福德宮參拜，並於會後接受媒體訪問。針對民調顯示30至39歲女性選票流失11％，柯文哲表示，民進黨只能拿4年前講的話再出來打。

柯文哲提及，自己對台灣政治很不喜歡的是，「我們醫生都是救人，怎麼會有個行業每天想怎麼害人、造謠？」7月16日遊行跟他一點都沒有關係，是館長、黃國昌去號召，而他只是來賓。

柯文哲說，除了他以外，上台的還有國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，以及時代力量立委王婉諭，怎麼會說是他的造勢場合，甚至因男女比例差太多，進一步推論成「因為柯文哲仇女形象，所以大家不肯來」，「我心裡想說，天啊！這實在是太會造謠了。」

柯文哲直言，自己是很無奈，「選舉到了，每天都是造謠、抹黑、抹紅、帶風向」，不過要想辦法在過程中，讓台灣國民水準慢慢提高，慢慢讓造謠、帶風向手段效果降低。

至於近日有YouTuber訪問路人片段，被發現訪問對象是民眾黨的黨代表，被外界質疑算「職業學生」？柯文哲回應，既然是黨代表，那就有明確的身份，怎麼會是「職業學生」？

另外，被問到是否認同館長公審一名舉牌女性的行為？柯文哲回應，自己不曉得細節、搞不太清楚。

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