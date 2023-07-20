《金融時報》稱美關切賴清德「進白宮」　綠高層：連續性放話

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導揭露，民進黨總統參選人、副總統賴清德拋出「走入白宮」主張，引發美方官員要求台灣政府澄清，時值賴即將出訪並過境美國前夕，時間點敏感引發政壇關注。民進黨黨政高層今（20日）表示，近期一連串「放話」是連續性的行為，而該報導一見刊，立刻有美國的高階官員出來否認，可看出外交團隊與美方溝通密切。

賴清德近日在民進黨中央黨部接見支持者時，延續支持者的發言說，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，其實民進黨長期以來都是走在這個路線；他更指，「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，引發輿論熱議，更傳出有美方官員要求台灣政府澄清此「爭議言論」。

對此，一名黨政高層今天上午與媒體茶敘時，媒體關注，《金融時報》在賴清德出訪前夕刊出此報導，接下來要如何化解危機、爭取美方信任？該人士回應，「坦白講我認為是一連串的，這種放話，不管是《金融時報》，或者是包含今天馬上出來中國駐美代表謝鋒，跟國內部分人士，看起來都是一連串的、連續性的行為」。

黨政高層指出，跟媒體談及2012年時任總統參選人蔡英文也曾被《金融時報》質疑一事比較起來，可以看出總統的團隊與美國、世界其他民主國家的關係越來越緊密，可以看到《金融時報》報導一出來，美國的高階官員立刻出來做否認，也就是說，這表示國安、外交團隊與美國的互動及溝通，是非常緊密且密切的，這是非常大的不一樣。

此外，賴清德競選總部發言人陳世凱說明，賴清德對兩岸及區域的立場始終非常堅定，就是持續用「中華民國台灣」團結台灣社會、用「四個堅持」維持現狀，以及透過「四大支柱」展現台灣守護民主自由的決心，與國際社會共同致力於區域的安全和平以及穩定發展。