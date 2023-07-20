侯友宜向韓國瑜道歉！應曉薇：跨出檢討第一步

▲台北市議員應曉薇。(資料照／記者李毓康攝)

政治中心／台北報導

2018年新北市長選舉，侯友宜拿下近116萬票，大勝民進黨蘇貞昌的87萬票。2022尋求連任的侯友宜，再以逾115萬票、得票率62.42%，輾壓對手林佳龍的69萬票。當時「漢子風暴」席捲台灣，「侯友宜說什麼做什麼都是對的。」

台北市議員應曉薇說，此一時彼一時，硬要說侯友宜虛弱也很不科學，從2010年新北市長選舉朱立倫小贏蔡英文，到侯友宜在2022開拓了幾十萬選票，侯友宜不是戰將？到底侯友宜從市長變成總統提名人為甚麽「顧人怨」？

今日不買單侯友宜的是誰？應曉薇說所有不滿侯友宜的人背後都有「因果關係」，比如大家都知道應曉薇挺韓國瑜，韓國瑜的支持者怎麼能不怨？應曉薇說，國民黨無法喚醒「大局為重」，正如朱立倫說的「民進黨很開心。」

但應曉薇說民進黨就沒有茶壺風暴，「暗地開槍的也不會少。」只是黨記嚴格，至少在檯面上不敢亂說。賴清德的作戰模式一、維持自己不犯錯，二、阻擾藍白合作，民進黨就成功一半了。

目前朱立倫「四面埋伏」在各地的選將，都以能勝選、拓票的戰將打頭陣希望幫助侯友宜勝選。至於民眾黨聰明的柯文哲不心急？應曉薇說柯文哲很清楚，總統大選沒有第二名，輸就是輸。

應曉薇說，侯友宜發現問題跟韓國瑜道歉就是跨出檢討的第一步，至於郭台銘雖無實戰經驗仍屬一方之霸，侯友宜也能放下身段稱讚都是好事。黨內焦慮難免，正考驗主席如何用用誠懇與智慧穩住軍心，反敗為勝。