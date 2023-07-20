賴清德明首合體立委小雞　綠高層曝選戰分水嶺

▲賴清德周末在民進黨全代會與立委參選人合體。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨黨政高層今（20日）表示，在716全國黨員代表大會落幕後，民進黨總統參選人賴清德選戰規劃將進入新的階段，規劃明（21日）分批與區域立委參選人拍攝定裝照，接下來將配合各縣市社會力後援會成立大會，配合各區立委拜廟、座談會、拜會產業人士的行程，讓總統、立委選舉相輔相成。

民進黨上周已完成區域立委選戰佈局，不少參選人都期待，能盡快與賴清德合體發揮「母雞帶小雞」的效果，也有優勢選區現任立委引述自己做的民調指出，在總統選戰「三咖督」的狀況下，不少區域立委在地方上的支持度，都高於賴清德的支持度，代表賴若能盡快與區域立委合體，「立委盤」應該有助於「總統盤」，可以有一些加分的地方。

據悉，賴清德明天下午將啟動第一個與區域立委合體的行程，分批與區域立委和拍定裝照。黨政高層指出，賴清德私底下的「尺度」蠻高的，未來將會配合各縣市社會力後援會成立行程，讓各區立委分別提出需求，例如未來前往台中出席百工百業後援會時，將會配合在地立委參選人的行程，安排拜廟、拜訪產業界、與重要支持者開座談會等行程。

黨政高層表示，在民進黨716全代會後，將是選戰的分水嶺，民進黨將整軍出發，總統、立委選舉一定是相輔相成的。

另有媒體關注，黨內仍有許多選區「恩怨」未解，例如台北市的立委何志偉與參選人王世堅，以及台東市的立委劉櫂豪與參選人賴坤成，未來要如何整合？黨政高層坦言，他認為這幾個案子無涉派系，老實說，地方上的恩怨、是是非非，有時候不是那麼容易化解，不是說講一講就可握手言歡，需要一些處理的過程和時間；至於賴清德已親自溝通是否有效果？他無奈地說，「靜觀其變」。